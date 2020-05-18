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Состоялась премьера первой серии мультсериала «Команда 99», обучающего детей и их родителей правилам сбора отходов
18.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» объявило о премьере мультсериала «Команда 99», обучающего детей и их родителей правилам сбора отходов.
Мультсериал «Команда 99» просто и увлекательно рассказывает детям и взрослым о том, как важно беречь ресурсы Земли, заботиться о природе и как в этом помогает раздельный сбор и переработка отходов.
Герои мультсериала – полюбившиеся многим еноты, сортирующие бумагу, пластик и стекло. В «Команде 99» – желтый енот Лимон, зеленый енот Киви и девочка-енот Ежевика. Каждый рабочий день Команды 99 – это задание межпланетного масштаба. Смелые еноты отправляются на встречу с опасными монстрами, которые образовались в результате неправильной сортировки и утилизации отходов. Герои экологического детектива спасают жителей планет и делятся своими знаниями со зрителями.
В первой серии мультфильма «Бумажный переполох» еноты спасают от катастрофы Зеленую планету и показывают, как правильно обходиться с бумажными отходами.
В следующих сериях зрителей ждут увлекательные истории про отходы стекла, пластика, старую бытовую технику, а также опасные батарейки и ртутьсодержащие лампы. Чтобы не пропустить новые серии, подписывайтесь на канал в Youtube Target99 Belarus
«Команда 99» – восьмисерийный мультфильм-первопроходец для детей и их родителей, созданный по заказу государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» в рамках проекта «Движение «Цель 99»» (суть проекта: довести сбор вторичных ресурсов и их переработку в Беларуси до 99%). Задача мультфильма – с детства привить знания и привычки в обращении с отходами на уровне личной гигиены:
- сортировка и переработка отходов экономит исчерпаемые природные ресурсы и предотвращает появление новых полигонов;
- только при правильной утилизации отходы не будут вредить природе и здоровью человека;
- каждому под силу собирать раздельно отходы и сохранить все ценные ресурсы.
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Состоялась премьера первой серии мультсериала «Команда 99», обучающего детей и их родителей правилам сбора отходов
Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» объявило о премьере мультсериала «Команда 99», обучающего детей и их родителей правилам...
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