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Состоялась премьера первой серии мультсериала «Команда 99», обучающего детей и их родителей правилам сбора отходов

18.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

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Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» объявило о премьере мультсериала «Команда 99», обучающего детей и их родителей правилам сбора отходов.

Мультсериал «Команда 99» просто и увлекательно рассказывает детям и взрослым о том, как важно беречь ресурсы Земли, заботиться о природе и как в этом помогает раздельный сбор и переработка отходов.

Герои мультсериала – полюбившиеся многим еноты, сортирующие бумагу, пластик и стекло. В «Команде 99» – желтый енот Лимон, зеленый енот Киви и девочка-енот Ежевика. Каждый рабочий день Команды 99 – это задание межпланетного масштаба. Смелые еноты отправляются на встречу с опасными монстрами, которые образовались в результате неправильной сортировки и утилизации отходов. Герои экологического детектива спасают жителей планет и делятся своими знаниями со зрителями.


В первой серии мультфильма «Бумажный переполох» еноты спасают от катастрофы Зеленую планету и показывают, как правильно обходиться с бумажными отходами.

В следующих сериях зрителей ждут увлекательные истории про отходы стекла, пластика, старую бытовую технику, а также опасные батарейки и ртутьсодержащие лампы. Чтобы не пропустить новые серии, подписывайтесь на канал в Youtube Target99 Belarus https://www.youtube.com/channel/UCbqzyUIKzB3_M5I2sFiNQjA.

«Команда 99» – восьмисерийный мультфильм-первопроходец для детей и их родителей, созданный по заказу государственного учреждения «Оператор вторичных материальных ресурсов» в рамках проекта «Движение «Цель 99»» (суть проекта: довести сбор вторичных ресурсов и их переработку в Беларуси до 99%). Задача мультфильма – с детства привить знания и привычки в обращении с отходами на уровне личной гигиены:

 - сортировка и переработка отходов экономит исчерпаемые природные ресурсы и предотвращает появление новых полигонов;

- только при правильной утилизации отходы не будут вредить природе и здоровью человека;

- каждому под силу собирать раздельно отходы и сохранить все ценные ресурсы.

 
 
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Государственное учреждение «Оператор вторичных материальных ресурсов» объявило о премьере мультсериала «Команда 99», обучающего детей и их родителей правилам...
 
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