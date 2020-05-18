Курсы валют на 18 мая 2020: доллар и евро подешевели

Источник материала: Myfin

18.05.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0097 рубля до 2.4365, что составило 0.4%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0085 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0108 (0.41%), на 18 мая 2020 курс составил 2.6334. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0155 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.003 рублей (0.09%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0323 рублей.

Объём торгов в BYN Доллар Евро Российский рубль 37 867 500 13 093 300 11 240 300

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.39 – 2.443 рублей, курс продажи доллара 2.44 – 2.49. Евро можно было продать в диапазоне 2.57 – 2.64 рублей, купить – 2.637 – 2.69.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

USD/RUB =73.4 (стоимость 1 доллара равна 73.4 российских рубля),

=73.4 (стоимость 1 доллара равна 73.4 российских рубля), EUR/USD =1.082 (1 евро стоит 1.082 доллар),

=1.082 (1 евро стоит 1.082 доллар), EUR/RUB =79.2 (79.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси , установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице .