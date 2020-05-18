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Курсы валют на 18 мая 2020: доллар и евро подешевели

20.05.2020 13:24 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

18.05.2020: итоги торгов БВФБ

Торги долларом по отношению к белорусскому рублю завершились падением на 0.0097 рубля до 2.4365, что составило 0.4%. Всего за месяц доллар ослаб на 0.0085 рублей.

Средневзвешенный курс евро ослабел по отношению к рублю на 0.0108 (0.41%), на 18 мая 2020 курс составил 2.6334. По итогам месяца евро уменьшился на 0.0155 рублей.

Торги российским рублем по отношению к белорусскому рублю закончились ослаблением на 0.003 рублей (0.09%). За месяц средневзвешенный курс рубля увеличился всего на 0.0323 рублей.

Объём торгов в BYN
ДолларЕвроРоссийский рубль
37 867 500 13 093 300 11 240 300

В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.39 – 2.443 рублей, курс продажи доллара 2.44 – 2.49. Евро можно было продать в диапазоне 2.57 – 2.64 рублей, купить – 2.637 – 2.69.

На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:

  • USD/RUB=73.4 (стоимость 1 доллара равна 73.4 российских рубля),
  • EUR/USD=1.082 (1 евро стоит 1.082 доллар),
  • EUR/RUB=79.2 (79.2 рублей составляет стоимость 1 евро).

Полную информацию о курсах валют банков Беларуси, установившихся после окончания торгов на валютной бирже, вы может получить в сводной таблице.

Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить курсы ЦБ РФ на сегодня и завтра.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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18 мая 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.4365, курс евро 2.6334, курс российского рубля (100 RUB) составил...
 
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