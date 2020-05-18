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Курсы валют на 18 мая 2020: доллар и евро подешевели
Источник материала: Myfin
В минских обменных пунктах коммерческих банков сегодня в 12:00 курс покупки доллара составил 2.39 – 2.443 рублей, курс продажи доллара 2.44 – 2.49. Евро можно было продать в диапазоне 2.57 – 2.64 рублей, купить – 2.637 – 2.69.
На данный момент кросс-курсы по основным валютам составляют:
Полную информацию о
Также вы можете узнать актуальные курсы валют в банках России и сравнить
Источник: Myfin.by
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18 мая 2020 года на торгах БВФБ были установлены следующие официальные курсы иностранных валют: курс доллара 2.4365, курс евро 2.6334, курс российского рубля (100 RUB) составил...
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