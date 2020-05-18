Беларусы принесли розы к дому Юрия Зиссера, чтобы почтить память о нём

Источник материала: KYKY

Вчера, 17 мая, стало известно о смерти знакового для Беларуси и байнета человека. Умер Юрий Зиссер, основатель TUT.by, хостинг-провайдера hoster.by, предприниматель, общественный деятель, меценат. Ему было 59 лет. Как сообщила его вдова культуролог и профессор Юлия Чернявская, Юрий погиб от рака.

О том, как скорбят соцсети, мы писали здесь . Но дело интернетом, конечно, не заканчивается: беларусы понесли цветы к дому, где жил Зиссер.

«Друзья, спасибо за цветы, которые вы оставляете у нашего подъезда, – написала на своей странице в фейсбуке Юлия Чернявская. – Это очень трогает. Я вчера думала собрать их и принести домой, но остановилась. Может быть, лучше, чтобы они лежали там, чтобы люди смотрели на них и понимали: случилось что-то очень грустное и очень важное? Спасибо за ваши добрые слова. Простите, что не отвечаю на ваши сообщения. Пока просто не могу».

Также импровизированный мемориал появился в здании на проспекте Дзержинского, где расположен TUT.by, в холле, сразу возле входа. Цветы здесь может положить каждый, кто хочет.

Напомним, семья Зиссера говорила, что в связи с эпидемиологической ситуацией в Беларуси прощание с Юрием пройдет в узком кругу. Близкие родственники Зиссера просили почтить его память дома, а вместо цветов сделать пожертвование на борьбу с COVID-19. Когда эпидемия закончится, организуют поминальный вечер. Об этом мы расскажем чуть позже.