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Сегодня, 18 мая, в Пинске пройдет Ночь музеев ОНЛАЙН

18.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> 18 мая в Международный день музеев в Пинске в Музее Белорусского Полесья проведут акцию Ночь музеев онлайн!

Присоединиться к акции можно в Instagram https://www.instagram.com/museum_pinsk/?igshid=qzfr1q..

Начало в 19.00 Не пропустите!
 
 
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18 мая в Международный день музеев в Пинске в Музее Белорусского Полесья проведут акцию Ночь музеев онлайн! Присоединиться к акции можно...
 
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