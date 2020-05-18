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Сегодня, 18 мая, в Пинске пройдет Ночь музеев ОНЛАЙН
18.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> 18 мая в Международный день музеев в Пинске в Музее Белорусского Полесья проведут акцию Ночь музеев онлайн!
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18 мая в Международный день музеев в Пинске в Музее Белорусского Полесья проведут акцию Ночь музеев онлайн! Присоединиться к акции можно...
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