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В Сочи девушка выжила, упав с мотоцикла на скорости 190 км/ч
Источник материала: Tut.by
В Сочи (Россия) девушка упала с мотоцикла на скорости 190 км/ч и не получила серьезных травм. Об этом
Происшествие случилось 16 мая. На записи с камеры, расположенной на шлеме мотоциклистки, видно, что она решила погоняться с автомобилем. Когда девушка разогналась до 190 км/ч, руль сильно затрясло, в результате чего она не справилась с управлением и упала.
К счастью, девушка не получила серьезных травм. Как сообщает
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Пострадавшая отделалась ожогом копчика и синяками.
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