В Сочи девушка выжила, упав с мотоцикла на скорости 190 км/ч

Источник материала: Tut.by

В Сочи (Россия) девушка упала с мотоцикла на скорости 190 км/ч и не получила серьезных травм. Об этом сообщают местные СМИ.

Происшествие случилось 16 мая. На записи с камеры, расположенной на шлеме мотоциклистки, видно, что она решила погоняться с автомобилем. Когда девушка разогналась до 190 км/ч, руль сильно затрясло, в результате чего она не справилась с управлением и упала.

К счастью, девушка не получила серьезных травм. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавшая отделалась ожогом копчика и синяками.