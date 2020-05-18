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В Сочи девушка выжила, упав с мотоцикла на скорости 190 км/ч

18.05.2020 14:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Сочи (Россия) девушка упала с мотоцикла на скорости 190 км/ч и не получила серьезных травм. Об этом сообщают местные СМИ.

Происшествие случилось 16 мая. На записи с камеры, расположенной на шлеме мотоциклистки, видно, что она решила погоняться с автомобилем. Когда девушка разогналась до 190 км/ч, руль сильно затрясло, в результате чего она не справилась с управлением и упала.

К счастью, девушка не получила серьезных травм. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, пострадавшая отделалась ожогом копчика и синяками.

 
 
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Пострадавшая отделалась ожогом копчика и синяками.
 
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