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Когда-то в Пинске демонстрировали произведения Леонардо да Винчи, Гойи, Моне. Так ли это?

18.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Изображения космических миров под средневековыми сводами: пинская картинная галерея принимает выставку работ художника и космонавта Алексея Леонова и художника-фантаста Андрея Соколова.

Несколько раз проходила встреча с «маленьким Эрмитажем» Надежды Леже. Уроженка Беларуси, профессор парижской академии художеств знакомила земляков с шедеврами западноевропейского искусства с помощью специально изготовленных для этого копий.

Так, в Пинске увидели «Мадонну в скалах» и «Джоконду» Леонардо да Винчи, произведения Микеланджело, Гойи, Моне, Ренуара, Пикассо…
 
 
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Изображения космических миров под средневековыми сводами: пинская картинная галерея принимает выставку работ художника и космонавта Алексея Леонова и...
 
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