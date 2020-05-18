Когда-то в Пинске демонстрировали произведения Леонардо да Винчи, Гойи, Моне. Так ли это?

Источник материала: Пинский Вестник

Изображения космических миров под средневековыми сводами: пинская картинная галерея принимает выставку работ художника и космонавта Алексея Леонова и художника-фантаста Андрея Соколова.



Несколько раз проходила встреча с «маленьким Эрмитажем» Надежды Леже. Уроженка Беларуси, профессор парижской академии художеств знакомила земляков с шедеврами западноевропейского искусства с помощью специально изготовленных для этого копий.



Так, в Пинске увидели «Мадонну в скалах» и «Джоконду» Леонардо да Винчи, произведения Микеланджело, Гойи, Моне, Ренуара, Пикассо…