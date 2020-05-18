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Когда-то в Пинске демонстрировали произведения Леонардо да Винчи, Гойи, Моне. Так ли это?
18.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> Изображения космических миров под средневековыми сводами: пинская картинная галерея принимает выставку работ художника и космонавта Алексея Леонова и художника-фантаста Андрея Соколова.
Несколько раз проходила встреча с «маленьким Эрмитажем» Надежды Леже. Уроженка Беларуси, профессор парижской академии художеств знакомила земляков с шедеврами западноевропейского искусства с помощью специально изготовленных для этого копий.
Так, в Пинске увидели «Мадонну в скалах» и «Джоконду» Леонардо да Винчи, произведения Микеланджело, Гойи, Моне, Ренуара, Пикассо…
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Изображения космических миров под средневековыми сводами: пинская картинная галерея принимает выставку работ художника и космонавта Алексея Леонова и...
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