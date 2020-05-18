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КоАП и ПИКоАП вынесены на публичное обсуждение
18.05.2020 14:40 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: lidanews.by
Замечания и предложения по проектам Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях можно вносить до 27 мая.
Проекты кодексов размещены на
Указывается, что ври разработке проекта КоАП:
- скорректирована структура КоАП;
- введена категоризация правонарушений в зависимости от степени общественной вредности и тяжести последствий;
- системно пересмотрены и дифференцированы административные взыскания;
- введен институт профилактических мер воздействия с целью усиления профилактической составляющей КоАП;
- расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности;
- расширен круг деяний, влекущих административную ответственность только по требованию потерпевшего;
- исключены правовые институты, характерные по своей сути для уголовного, а не административно-деликтного законодательства (соучастие в правонарушении, покушение на правонарушение);
- упорядочены сроки наложения административного взыскания;
- упрощены и четко структурированы условия административной ответственности субъектов хозяйствования;
- целом переработана и унифицирована структура норм Общей части КоАП с целью упрощения их восприятия;
- закреплены экономические стимулы для оперативной уплаты штрафа.
При разработке проекта ПИКоАП:
- скорректирована структура ПИКоАП, в том числе с учетом определения в самостоятельной главе правил осуществления административного процесса в ускоренном порядке;
- обеспечено взаимное согласование положений проекта ПИКоАП и проекта Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а также включение в проект ПИКоАП положений из иных проектов законов;
- определен круг государственных органов и организаций, наделенных правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях;
- уточнен порядок обжалования действий и решений судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс, не связанных с вынесением окончательного решения по делу;
- реализованы поступившие от заинтересованных предложения по совершенствованию норм действующего ПИКоАП;
- в целом переработана и унифицирована структура норм ПИКоАП с целью упрощения их восприятия.
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Замечания и предложения по проектам Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях...
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