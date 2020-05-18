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КоАП и ПИКоАП вынесены на публичное обсуждение

18.05.2020 14:40 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: lidanews.by

Замечания и предложения по проектам Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях можно вносить до 27 мая.

Проекты кодексов размещены на Национальном правовом портале.

Указывается, что ври разработке проекта КоАП:

- скорректирована структура КоАП;

- введена категоризация правонарушений в зависимости от степени общественной вредности и тяжести последствий;

- системно пересмотрены и дифференцированы административные взыскания;

- введен институт профилактических мер воздействия с целью усиления профилактической составляющей КоАП;

- расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности;

- расширен круг деяний, влекущих административную ответственность только по требованию потерпевшего;

- исключены правовые институты, характерные по своей сути для уголовного, а не административно-деликтного законодательства (соучастие в правонарушении, покушение на правонарушение);

- упорядочены сроки наложения административного взыскания;

- упрощены и четко структурированы условия административной ответственности субъектов хозяйствования;

- целом переработана и унифицирована структура норм Общей части КоАП с целью упрощения их восприятия;

- закреплены экономические стимулы для оперативной уплаты штрафа.

При разработке проекта ПИКоАП:

- скорректирована структура ПИКоАП, в том числе с учетом определения в самостоятельной главе правил осуществления административного процесса в ускоренном порядке;

- обеспечено взаимное согласование положений проекта ПИКоАП и проекта Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, а также включение в проект ПИКоАП положений из иных проектов законов;

- определен круг государственных органов и организаций, наделенных правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях;

- уточнен порядок обжалования действий и решений судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс, не связанных с вынесением окончательного решения по делу;

- реализованы поступившие от заинтересованных предложения по совершенствованию норм действующего ПИКоАП;

- в целом переработана и унифицирована структура норм ПИКоАП с целью упрощения их восприятия.

 
 
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Замечания и предложения по проектам Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях...
 
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