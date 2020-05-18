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На подписчиков Nexta заводят дела из-за видео про Лукашенко

18.05.2020 15:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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На 19-летнего минчанина Андрея Михалевича, подписчка крупнейшего беларуского телеграм-канала Nexta, завели административное дело, пишет правозащитный центр «Весна». Поводом стал репост во «ВКонтакте»: парень добавил на свою страницу фильм «Лукашенко. Уголовные материалы».

Документальный фильм о президенте, снятый Nexta, признали экстремистским еще в декабре 2019 года. Интересно вот что: Михалевич успел репостнуть его раньше, 28 октября 2019-го, а потом, с его слов, забыл об этом. 15 мая ему позвонили из милиции, и парень тут же удалил публикацию. Но административное дело возбудили все равно: минчанина винят в распространении экстремистских материалов, что чревато штрафом до 50 базовых (1350 рублей) или даже «сутками».

То, что происходит с Михалевичем, – немного странно. Еще в декабре прошлого года известный в Минске юрист Мария Колесова-Гудилина объясняла, что изменится после обнаружения в фильме о Лукашенко экстремизма: «Репосты в социальных сетях – [теперь] тоже нарушение, – говорила она. – Конечно, за репосты, сделанные раньше, не накажут, если они были до решения. Но все после него – незаконно».

В прошлом месяце в Гомеле осудили электромонтера Игоря Мазейко. Он сделал репост во «ВКонтакте» того же фильма Nexta. Молодой человек признавался: о том, что в ленте о Лукашенко есть экстремизм, он узнал только после того, как им заинтересовалась милиция. В итоге Мазейко получил штраф на 405 рублей.

О фильме Nexta «Лукашенко. Уголовные материалы» с критикой беларуской власти мы уже рассказывали: на ютьюбе он вышел в конце октября. Практически сразу видео оказалось в трендах платформы. Сейчас ленту просмотрели почти 2,5 миллиона раз.

Фото обложки: Юрий Друг, «Новая Польша».

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Теги: Гомель, Минск
 
 
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На 19-летнего минчанина Андрея Михалевича, подписчка крупнейшего беларуского телеграм-канала Nexta, завели административное дело, пишет правозащитный...
 
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