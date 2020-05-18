Источник материала: Myfin

Рост, потери, смещения: все о результатах апрельского исследования видимости сайтов в поисковых системах

Исследование проводилось в период с 1 по 30 апреля.



Банки

Belarusbank.by ( Беларусбанк ) потерял 3,82%, но по-прежнему занимает первое место в банковском направлении: рейтинг сайта остановился на 67,42%. Видимость Priorbank.by ( Приорбанка ) упала на 4%, рейтинг составил 30,44%.

Второй месяц кряду у сайта Bps-sberbank.by ( БПС-Сбербанка ) снижается видимость: в марте ― на 1,16%, а в апреле ― на 1,74%. С трехмесячным перерывом Mtbank.by ( МТБанку ) удалось вернуться вТОП и занять девятую строчку. В апреле рейтинг Mtbank.by составил 7,88% ― последний раз таких высоких показателей банк достигал в июле 2017 года. Belveb.by потерял 4,72% от предыдущего рейтинга и оказался на восьмом месте (9,40%).

Финансово-аналитические порталы

Площадки Myfin.by, Finance.tut.by, Benefit.by продолжают наращивать видимость. Сайт Bankibel.by поднялся на две строчки вверх, увеличив видимость в два раза ― до 10,93%, и разместился на шестом месте. Финансовый портал Infobank.by с февраля по апрель потерял 2,48%, рейтинг составил 22,48%. На три позиции спустился проект Recard.by: сайт занял девятое место с рейтингом 5,53%.

Площадки по продаже автомобилей

Автомобильный сайт Autokatalog.by взлетел на четвертую строчку рейтинговой таблицы, оставив позади крупные площадки: Ab.onliner.by и Auto.kufar.by. В апреле рост видимости Autokatalog.by составил 3,91% и остановился на показателе в 19,86%.



Продолжает снижаться видимость сайтов Abw.by и Domkrat.by. Показатель Abw.by позволяет сохранить площадке свое второе место, а вот Domkrat.by был вынужден спуститься с четвертого места на седьмое.

Бытовая техника

Интернет-магазин Elmarket.by выбыл из рейтинга десяти видимых сайтов. Его место занял Gefest.by. Все остальные представители рейтинга остались на прежних местах. Наибольший рост видимости в апреле ― у онлайн-гипермаркета 7745.by (↑на 1,23%), а наименьший ― у Imarket.by (↓на 1,38%).



Мебель

Очень высоко взобрался сайт гипермаркета 21vek.by: процент видимости мебельного направления магазина составляет 68,44%. Все остальные представители рейтинга видны в поисковых системах до 20%.

Мебельный интернет-магазин Meko.by вернулся в тройку видимых сайтов в этой категории и занял второе место. На третьей строчке Nm-shop.by, а на четвертой ― Mebelblizko.by, который потерял в апреле 4,23% видимости. Зато Ami.by стабильно на пятом месте с постепенно увеличивающимся показателем.

Сантехника

В апреле у тройки лидеров рейтинга отмечается снижение видимости. Больше других потерял Santehlux.by ― 13,63%, общий показатель составил 56,71%. Ранее у Santehlux.by не было подобных скачков. Кто-то теряет, а кто-то находит: так, гипермаркет сантехники Sanit.by увеличил свою видимость на 7,17%. 7745.by спустя три месяца смог восстановить показатель в отметке 22,01% и занять пятое место.

Садовая техника

У большинства представителей категории «Садовая техника» в апреле зафиксирован рост видимости. Так, показатель увеличился у 21vek.by (↑на 0,58%), Ydachnik.by (↑на 4,02%), 7745.by (↑на 0,11%), Karcher-stuttgart.by (↑на 0,85%), Vamaxtrade.by (↑ на 4,54%) и F-park.by (на ↑5,37%).



Электроника

Самый высокий рост видимости демонстрирует сайт телеком-оператора А1.by. В апреле показатель вырос на 3,95% и остановился на 17,80%. Другой оператор связи, компания МТС, переместилась с седьмого на пятое место рейтинга. Видимость сайта составила 12,45%. Онлайн-гипермаркет 21vek.by, 5element.by и Sila.by увеличили свою видимость от 0,35% до 2,44%.

Туризм

С февраля по апрель туристическая компания «Ростинг» (Rosting.by) потеряла 12,39% видимости и переместилась с пятого на девятое место (11,05%). Еще один лидер рейтинга ― Peopletravel.by ― спустился со второй на пятую строчку (25,62%). Alatantour.by, наоборот, нарастил видимость на 11,36%, показатель составил 39,85%.

Недвижимость

Видимость сайтов недвижимости растет. Самый высокий прирост в категории у сайта Domovita.by ― 4,31%. Общий показатель составил 87,57%. На втором месте агентство недвижимости “Твоя Столица” (T-s.by): видимость выросла на 2,66% и остановилась на 26,71%. Третью строчку в апреле занял Realt.by ― 2,54%, показатель 77,24%.

Мобильные телефоны

Первые шесть мест ― без изменений. Представитель десятой строчки в марте ― интернет-магазин Sila.by ― вернулся на седьмое место с показателем в 15,38% (рост видимости составил 2,6%). Рейтинг Хistore.by упал на 1,52% до 13,95%, и сеть уступила место Sila.by. Сайт компании «Связной» (Svyaznoy.by) оказался на десятом месте с видимостью в 12,91%.

Об исследовании



Видимость сайта ― это метрика, отражающая долю показов, которую получил ресурс в поисковой выдаче по конкретной тематике. На данный момент анализ этого показателя ― наиболее оптимальный способ отслеживания результатов продвижения.

Более подробно ознакомиться с методологией исследований, а также со статистикой видимости сайтов за другие месяцы можно здесь.