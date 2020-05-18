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Рост, потери, смещения: все о результатах апрельского исследования видимости сайтов в поисковых системах
Источник материала: Myfin
Исследование проводилось в период с 1 по 30 апреля.
Банки
Belarusbank.by (
Второй месяц кряду у сайта Bps-sberbank.by (
Финансово-аналитические порталы
Площадки Myfin.by, Finance.tut.by, Benefit.by продолжают наращивать видимость. Сайт
Площадки по продаже автомобилей
Автомобильный сайт Autokatalog.by взлетел на четвертую строчку рейтинговой таблицы, оставив позади крупные площадки: Ab.onliner.by и Auto.kufar.by. В апреле рост видимости Autokatalog.by составил 3,91% и остановился на показателе в 19,86%.
Бытовая техника
Интернет-магазин Elmarket.by выбыл из рейтинга десяти видимых сайтов. Его место занял Gefest.by. Все остальные представители рейтинга остались на прежних местах. Наибольший рост видимости в апреле ― у онлайн-гипермаркета 7745.by (↑на 1,23%), а наименьший ― у Imarket.by (↓на 1,38%).
Мебель
Очень высоко взобрался сайт гипермаркета 21vek.by: процент видимости мебельного направления магазина составляет 68,44%. Все остальные представители рейтинга видны в поисковых системах до 20%.
Мебельный интернет-магазин Meko.by вернулся в тройку видимых сайтов в этой категории и занял второе место. На третьей строчке Nm-shop.by, а на четвертой ― Mebelblizko.by, который потерял в апреле 4,23% видимости. Зато Ami.by стабильно на пятом месте с постепенно увеличивающимся показателем.
Сантехника
В апреле у тройки лидеров рейтинга отмечается снижение видимости. Больше других потерял Santehlux.by ― 13,63%, общий показатель составил 56,71%. Ранее у Santehlux.by не было подобных скачков. Кто-то теряет, а кто-то находит: так, гипермаркет сантехники Sanit.by увеличил свою видимость на 7,17%. 7745.by спустя три месяца смог восстановить показатель в отметке 22,01% и занять пятое место.
Садовая техника
У большинства представителей категории «Садовая техника» в апреле зафиксирован рост видимости. Так, показатель увеличился у 21vek.by (↑на 0,58%), Ydachnik.by (↑на 4,02%), 7745.by (↑на 0,11%), Karcher-stuttgart.by (↑на 0,85%), Vamaxtrade.by (↑ на 4,54%) и F-park.by (на ↑5,37%).
Электроника
Самый высокий рост видимости демонстрирует сайт телеком-оператора А1.by. В апреле показатель вырос на 3,95% и остановился на 17,80%. Другой оператор связи, компания МТС, переместилась с седьмого на пятое место рейтинга. Видимость сайта составила 12,45%. Онлайн-гипермаркет 21vek.by, 5element.by и Sila.by увеличили свою видимость от 0,35% до 2,44%.
Туризм
С февраля по апрель туристическая компания «Ростинг» (Rosting.by) потеряла 12,39% видимости и переместилась с пятого на девятое место (11,05%). Еще один лидер рейтинга ― Peopletravel.by ― спустился со второй на пятую строчку (25,62%). Alatantour.by, наоборот, нарастил видимость на 11,36%, показатель составил 39,85%.
Недвижимость
Видимость сайтов недвижимости растет. Самый высокий прирост в категории у сайта
Мобильные телефоны
Первые шесть мест ― без изменений. Представитель десятой строчки в марте ― интернет-магазин Sila.by ― вернулся на седьмое место с показателем в 15,38% (рост видимости составил 2,6%). Рейтинг Хistore.by упал на 1,52% до 13,95%, и сеть уступила место Sila.by. Сайт компании «Связной» (Svyaznoy.by) оказался на десятом месте с видимостью в 12,91%.
Об исследовании
Видимость сайта ― это метрика, отражающая долю показов, которую получил ресурс в поисковой выдаче по конкретной тематике. На данный момент анализ этого показателя ― наиболее оптимальный способ отслеживания результатов продвижения.
Более подробно ознакомиться с методологией исследований, а также со статистикой видимости сайтов за другие месяцы можно здесь.
*партнерский материал
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Рост, потери, смещения: все о результатах апрельского исследования видимости сайтов в поисковых системах
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