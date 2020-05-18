В этом году Международный день семьи, который отмечают 15 мая, пришелся на пятницу. А пятница — это один из самых «свадебных» дней. Так совпало, что этот праздничный день стал днем образования новой семьи: свой брак в отделе загса Смолевичского райисполкома зарегистрировали Алексей Бурый и Екатерина Гайдук.

— Честно говоря, — рассказывает Екатерина, — о том, что 15 мая отмечают День семьи, мы узнали только в загсе. И были приятно удивлены. Изначально дату не выбирали. Когда подавали заявление, попросили только, чтобы расписали нас как можно скорее. Вот так и совпало.

Алексей и Екатерина познакомились 5 лет назад посредством социальных сетей. Затем встретились и поняли, что созданы друг для друга. Пять лет — хороший срок, чтобы проверить чувства и понять, что дальнейшим этапом в отношениях должно стать создание семьи.

В такой замечательный праздник, можно сказать, двойной для молодоженов, они принимали поздравления не только от родных, близких и друзей, но и от отдела загс. Наталья Конюшик, начальник отдела загса, поздравила Екатерину и Алексея с Днем бракосочетания, пожелала им большой любви и семейного благополучия, вручив памятный подарок.

Уверена, что теперь 15 мая Екатерина и Алексей будут отмечать сразу два семейных праздника.

Марина МИХАЙЛОВСКАЯ.

На снимке: Алексей и Екатерина.

Фото автора.