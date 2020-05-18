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Верховный суд продолжил рассмотрение резонансного уголовного дела о взятках при поставке телекоммуникационного оборудования

18.05.2020 19:24 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Верховный суд Беларуси сегодня продолжил рассмотрение резонансного уголовного дела о взятках при поставке телекоммуникационного оборудования. Основным обвиняемым по делу является бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин. Также по делу проходят бывшие сотрудники ряда белорусских банков. Сегодня продолжится допрос свидетелей (видео).

 
 
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Верховный суд Беларуси сегодня продолжил рассмотрение резонансного уголовного дела о взятках при поставке телекоммуникационного оборудования. Основным...
 
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