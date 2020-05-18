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Верховный суд продолжил рассмотрение резонансного уголовного дела о взятках при поставке телекоммуникационного оборудования
Источник материала: БTВерховный суд Беларуси сегодня продолжил рассмотрение резонансного уголовного дела о взятках при поставке телекоммуникационного оборудования. Основным обвиняемым по делу является бывший заместитель госсекретаря Совета безопасности Андрей Втюрин. Также по делу проходят бывшие сотрудники ряда белорусских банков. Сегодня продолжится допрос свидетелей (видео).
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Верховный суд продолжил рассмотрение резонансного уголовного дела о взятках при поставке телекоммуникационного оборудования
Верховный суд Беларуси сегодня продолжил рассмотрение резонансного уголовного дела о взятках при поставке телекоммуникационного оборудования. Основным...
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