По информации Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь за первый квартал в животноводстве выросли все основные показатели по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Смолевичский район по среднему удою молока от коровы занимает пятое место в стране. Средний удой составляет 1984 кг молока от коровы, прирост к 2019 году равен 199 кг. Производство молока в нашем районе составляет 26274 тонн, производство скота птицы – 31007. Возросли в районе и показатели по среднесуточному привесу на выращивании и откорме: КРС – 724 г (+34 к 2019 году), свиньи – 605 г (+52 к 2019 году).

Как сообщает «Сельская газета», в первом квартале выросла эффективность производства мяса КРС. А молоко остается самым денежным товаров для хозяйств. Товарность молока по стране – 90,1 процента (плюс 0,7 к первому кварталу прошлого года). По областям: Брестская – 91,2, Витебская – 87,8, Гомельская – 89,6, Гродненская – 91,0, Минская – 90,0, Могилевская – 88,2.

Корр. «КС».