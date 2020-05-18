21 мая с 10.00 до 13.00 по телефону 29-4-45 «прямую телефонную линию» по вопросам

применения положений ном Указа Президента Республики Беларусь от 15.01.2020 № 15 «Об изменении указов Президента Республики Беларусь проведут начальник управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Наталья Михайловна Денисевич и заместитель начальника управления – начальник отдела пенсионного обеспечения Оксана Петровна Кулинкович.

А по телефону 28-4-93 «прямую линию» проведет заместитель начальника отдела пенсионного обеспечения Ольга Вячеславовна Куст, она проконсультирует граждан по теме «Льготы, права и гарантии для людей с инвалидностью».