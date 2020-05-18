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Парни попытались перевезти в лифте стеклянную дверь, но не учли один нюанс. Вот итог

18.05.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во Вьетнаме камера наблюдения в лифте сняла, как несколько парней попытались перевезти в нем стеклянную дверь. Кажется, они недостаточно продумали свои действия, из-за чего события начали развиваться неожиданным образом. Посмотрите, что произошло.

 
 
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