По официальной информации санитарной службы Ивьевского района среди сотрудников магазина "Санта" нет ни одного выявленного случая Covid-19.
Убедительная просьба не распространять ложную информацию.
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Антифейк. Больных среди сотрудников "Санты" нет
18.05.2020 — Разное | Ивьевский край
Источник материала: Ивьевский край
По официальной информации санитарной службы Ивьевского района среди сотрудников магазина "Санта" нет ни одного выявленного случая Covid-19.
Убедительная просьба не распространять ложную информацию.
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По официальной информации санитарной службы Ивьевского района среди сотрудников магазина "Санта" нет ни одного выявленного случая Covid-19. ...
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