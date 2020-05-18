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Антифейк. Больных среди сотрудников "Санты" нет

18.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

По официальной информации санитарной службы Ивьевского района среди сотрудников магазина "Санта" нет ни одного выявленного случая Covid-19.

Убедительная просьба не распространять ложную информацию.

 
 
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По официальной информации санитарной службы Ивьевского района среди сотрудников магазина "Санта" нет ни одного выявленного случая Covid-19. ...
 
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