Сильный ветер в Беларуси, угроза паводков в Алматы: погода в странах СНГ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве все холодает. Сегодня в столице России температура днем будет не выше плюс 11 градусов, ожидаются дожди. Дождливо и в Санкт-Петербурге, днем там температура опустится до плюс пяти градусов. О погоде в странах СНГ рассказали корреспонденты «МИР 24».

В Бишкеке сегодня облачно и до +22. Кратковременные дожди и снегопады ожидаются в горных районах, в зоне земледелия – без осадков. На юге страны, в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, на минувших выходных из-за дождей сошли небольшие сели, на некоторых горных дорогах были камнепады. Сейчас службы МЧС ликвидируют последствия и расчищают проезд для транспорта. Чтобы предотвратить сход горных пород, специалисты рекомендуют укреплять склоны зелеными насаждениями. Для таких целей в некоторых регионах страны сажают фисташковые деревья. Их корневая система будет держать грунт, а урожай порадует жителей республики.

В Алматы сегодня облачно, +20. Но департамент чрезвычайных ситуаций города разослал алматинцам СМС-сообщение о штормовом предупреждении. На горных реках сохраняется угроза паводков. Между тем на юге страны, в Мактааральском районе, после прорыва дамбы продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения . Спасатели откачали всю воду из подтопленных сел. Проводится дезинфекция. Активисты района помогают населению подготовить документы для получения компенсации.

«Спасатели Казахстана и Узбекистана работают днем и ночью. Комиссия ведет подсчет ущерба. На каждого пострадавшего будет выделено по 100 тысяч тенге. О своих нуждах комиссии жители попросили рассказать меня, я их представитель. Уже готовы 90% документов», – отметил бий аула Фирдауси Тилла Файзиев.

В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. Ветер усилится до 21 метров в cекунду. Практически по всей территории страны синоптики прогнозируют дожди. Днем воздух прогреется до 11-18 градусов тепла. Тем временем в Минске взялись за реконструкцию парков. Уже скоро в некоторых из них появятся корты, а где-то – зоны аттракционов.

В Армении вторую неделю светит яркое солнце. Даже в самой холодной Ширакской области страны вместо снега появилась зеленая трава. В столице до конца недели воздух прогреется до 32 градусов. Если бы не режим ЧП, в Ереване открыли бы уже аквапарки и бассейны.