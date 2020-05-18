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Сильный ветер в Беларуси, угроза паводков в Алматы: погода в странах СНГ

18.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Москве все холодает. Сегодня в столице России температура днем будет не выше плюс 11 градусов, ожидаются дожди. Дождливо и в Санкт-Петербурге, днем там температура опустится до плюс пяти градусов. О погоде в странах СНГ рассказали корреспонденты «МИР 24».

В Бишкеке сегодня облачно и до +22. Кратковременные дожди и снегопады ожидаются в горных районах, в зоне земледелия – без осадков. На юге страны, в Чаткальском районе Джалал-Абадской области, на минувших выходных из-за дождей сошли небольшие сели, на некоторых горных дорогах были камнепады. Сейчас службы МЧС ликвидируют последствия и расчищают проезд для транспорта. Чтобы предотвратить сход горных пород, специалисты рекомендуют укреплять склоны зелеными насаждениями. Для таких целей в некоторых регионах страны сажают фисташковые деревья. Их корневая система будет держать грунт, а урожай порадует жителей республики.

В Алматы сегодня облачно, +20. Но департамент чрезвычайных ситуаций города разослал алматинцам СМС-сообщение о штормовом предупреждении. На горных реках сохраняется угроза паводков. Между тем на юге страны, в Мактааральском районе, после прорыва дамбы продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения. Спасатели откачали всю воду из подтопленных сел. Проводится дезинфекция. Активисты района помогают населению подготовить документы для получения компенсации.

«Спасатели Казахстана и Узбекистана работают днем и ночью. Комиссия ведет подсчет ущерба. На каждого пострадавшего будет выделено по 100 тысяч тенге. О своих нуждах комиссии жители попросили рассказать меня, я их представитель. Уже готовы 90% документов», – отметил бий аула Фирдауси Тилла Файзиев.

В Беларуси объявлен «оранжевый» уровень опасности. Ветер усилится до 21 метров в cекунду. Практически по всей территории страны синоптики прогнозируют дожди. Днем воздух прогреется до 11-18 градусов тепла. Тем временем в Минске взялись за реконструкцию парков. Уже скоро в некоторых из них появятся корты, а где-то – зоны аттракционов.

В Армении вторую неделю светит яркое солнце. Даже в самой холодной Ширакской области страны вместо снега появилась зеленая трава. В столице до конца недели воздух прогреется до 32 градусов. Если бы не режим ЧП, в Ереване открыли бы уже аквапарки и бассейны.

В столице Туркменистана Ашхабате солнечно, пройдут небольшие дожди. Сегодня страна отмечает День Конституции и государственного флага. Граждан уже поздравил президент Гурбангулы Бердымухамедов. Он пожелал соотечественникам доброго здоровья, мирной и благополучной жизни, счастья и больших успехов в работе.



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Теги: Минск
 
 
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О погоде в странах СНГ рассказали корреспонденты «МИР 24».
 
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