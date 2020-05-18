Парни из Гомеля на видео ломали пальцы, чтобы не идти в армию. Теперь их могут посадить

Источник материала: KYKY

Новость о том, на что готовы люди, которым не хочется идти в армию. 16 мая в паблике «Гомель Online» соцсети «ВКонтакте» опубликовали два жестких видео. На них «подростки» ломают пальцы молотком, чтобы, как написано в посте, не идти в армию. Если вы слишком впечатлительны и не одобряете мат, не смотрите эти ролики (а лучше почитайте , как пингвины прогуливаются во время экскурсии по музею, чтобы не скучать на карантине).

По иронии судьбы контент не прошел мимо военкомата. Сегодня новостной портал gp.by взял комментарий у военного комиссара области полковника Андрея Кривоносова. Он допустил, что видео постановочные и намеренно провоцируют зрителей. Но есть одно «но».

Ролики перепроверят на подлинность. И если все, что там происходит, окажется правдой, то для парней история закончится трагически. Ведь умышленное причинение себе телесных повреждений с целью уклонения от призыва на военную службу – уголовное преступление (часть вторая статьи 435 УК РБ). Наказание предусмотрено такое: ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.