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Парни из Гомеля на видео ломали пальцы, чтобы не идти в армию. Теперь их могут посадить
Источник материала: KYKY>
Новость о том, на что готовы люди, которым не хочется идти в армию. 16 мая в паблике «Гомель Online» соцсети «ВКонтакте»
По иронии судьбы контент не прошел мимо военкомата. Сегодня новостной портал gp.by
Ролики перепроверят на подлинность. И если все, что там происходит, окажется правдой, то для парней история закончится трагически. Ведь умышленное причинение себе телесных повреждений с целью уклонения от призыва на военную службу – уголовное преступление (часть вторая статьи 435 УК РБ). Наказание предусмотрено такое: ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.
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