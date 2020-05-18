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Парни из Гомеля на видео ломали пальцы, чтобы не идти в армию. Теперь их могут посадить

18.05.2020 18:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Новость о том, на что готовы люди, которым не хочется идти в армию. 16 мая в паблике «Гомель Online» соцсети «ВКонтакте» опубликовали два жестких видео. На них «подростки» ломают пальцы молотком, чтобы, как написано в посте, не идти в армию. Если вы слишком впечатлительны и не одобряете мат, не смотрите эти ролики (а лучше почитайте, как пингвины прогуливаются во время экскурсии по музею, чтобы не скучать на карантине).

По иронии судьбы контент не прошел мимо военкомата. Сегодня новостной портал gp.by взял комментарий у военного комиссара области полковника Андрея Кривоносова. Он допустил, что видео постановочные и намеренно провоцируют зрителей. Но есть одно «но». 

Ролики перепроверят на подлинность. И если все, что там происходит, окажется правдой, то для парней история закончится трагически. Ведь умышленное причинение себе телесных повреждений с целью уклонения от призыва на военную службу – уголовное преступление (часть вторая статьи 435 УК РБ). Наказание предусмотрено такое: ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет. 

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Теги: Новости, Гомель
 
 
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Новость о том, на что готовы люди, которым не хочется идти в армию. 16 мая в паблике «Гомель Online» соцсети «ВКонтакте» опубликовали два жестких видео. На них...
 
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