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Суд Центрального района столицы вынес приговор обвиняемому в аферах с визами

18.05.2020 19:24 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Приведи друга и получи скидку. Заманчивое рекламное предложение, на которое клюнули свыше сотни человек. Все они - потерпевшие по делу о мошенничестве. Сегодня суд Центрального района столицы вынес приговор обвиняемому в аферах. Его подельники уже отбывают наказание. По данным следствия, мужчина и сообщники записывали людей в мифические очереди для получения визы. Они обещали в течение двух месяцев зарегистрировать анкету заказчика на сайте посольства. Активную деятельность напарники вели в 2013 году. Общая сумма, которую заплатили доверчивые клиенты, - почти 15 тысяч рублей. Приговор Фемиды в материале Елизаветы Лакотко.

Увидеть мир или побывать на концерте любой группы  -  вполне реальные планы. Нужно только получить"шенген". В 2013  году житель Гродно открыл в Минске фирму, которая оказывала визовую поддержку. Офис расположился на улице Раковской. В напарники предприниматель взял двоих мужчин. Что же заманивало клиентов? Конечно же, реклама  располагалась  в интернете и на подъездах многоэтажек. Да еще и сладкое обещание - приведи друга и получи скидку. 

По договору фирма обещала помощь с получением визы в течение двух месяцев. В случае, если обязательства выполнить не получалось, деньги должны были вернуть не позже чем через три месяца. Ключевые  слова – "должны были". Но телефоны отключили, а конторы и след простыл. Без денег и виз остались свыше сотни человек. Двое из троицы уже отбывают наказание за аферы. Что касается владельца агентства, он выслушал приговор суда сегодня. 

Отговорки, почему не получается внести клиента в очередь, были разные. Это и увольнение сотрудника, за которым был закреплен заказчик, или же банальный технический сбой. Добавлю, что некоторым клиентам фирмы деньги все-таки вернули. Но их единицы.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Приведи друга и получи скидку. Заманчивое рекламное предложение, на которое клюнули свыше сотни человек. Все они - потерпевшие по делу о мошенничестве. Сегодня суд...
 
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