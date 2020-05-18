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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Дорожная милиция выясняют обстоятельства аварии в столице Инцидент случился утром. По информации ГАИ, 28-летний водитель на автомобиле Toyota ехал по улице Кедышко со стороны Волгоградской в сторону Филимонова. Шофер не...

Инцидент случился утром. По информации ГАИ, 28-летний водитель на автомобиле Toyota ехал по улице Кедышко со стороны Волгоградской в сторону Филимонова. Шофер не справился с управлением, наехал на дерево, а после выехал на встречную полосу. Там и произошло столкновение с автобусом МАЗ. После аварии авто выехало за пределы дороги и снова врезалось в дерево. Водителя доставили в больницу.