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Лукашенко подписал закон об амнистии в связи с 75-летием Победы

18.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал принятый парламентом закон «Об амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», сообщили РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Известно, что в новом законе определены категории граждан, которые подлежат освобождению от наказания. К ним относятся несовершеннолетние, беременные женщины, женщины и одинокие мужчины, имеющие детей в возрасте до 18 лет, лица пенсионного возраста, инвалиды I и II группы, ветераны боевых действий, лица, получившие ранения в период прохождения службы, и пострадавшие от катастрофы на Чернобыльской АЭС. По данным Министерства внутренних дел, количество таких граждан составит порядка 5,4 тысяч человек.

Некоторые категории осужденных предполагают сокращение срока наказания в виде лишения или ограничения свободы на 1 год. Их число составит около 6,4 тысяч человек. При этом в законе четко определяется перечень категорий граждан, совершивших преступления, на которых амнистия не распространяется. К ним относятся лица, осужденные за преступления против государства, убийство, причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть и преступные деяния сексуального характера.

Амнистия также не распространяется на лиц, которым наказание в виде смертной казни в порядке помилования заменено лишением свободы или пожизненным заключением. Уточняется, что применение амнистии будет производиться в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.



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По данным Министерства внутренних дел, порядка 5,4 тысяч граждан Белоруси будут освобождены по новому закону.
 
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