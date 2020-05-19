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В Гомеле задержали местного жителя, который развлекался с газовым баллончиком
Источник материала: БTХотел посмотреть эффективность и реакцию людей. В Гомеле задержали местного жителя, который развлекался с газовым баллончиком. Сообщения в милицию стали поступать в начале мая. Во всех случаях сценарий был похожим. Неизвестный мужчина, подходил к торговым киоскам и распылял слезоточивый газ через окошко. Пострадало и несколько магазинчиков шаговой доступности. Для атаки нападавший выбирал места с небольшими помещениями, где продавцам мог быть нанесен наибольший эффект от распыления газа. Милиционеры предупредили местных продавцов, что в случае подобной ситуации максимально оперативно сообщить о случившемся правоохранителям.
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Хотел посмотреть эффективность и реакцию людей. В Гомеле задержали местного жителя, который развлекался с газовым баллончиком. Сообщения в милицию стали...
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