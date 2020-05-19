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Белорусский табак на миллион евро без акцизных марок нашли в контейнерах из Вьетнама в рижском порту
Источник материала: БTСигареты были спрятаны в грузе древесных гранул, об этом сообщает таможенная служба Латвии. Известно, что контрабанду нашли местная налоговая служба и таможенники. Всего было найдено около 8 миллионов сигарет марки НЗ - это 800 коробок.
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Белорусский табак на миллион евро без акцизных марок нашли в контейнерах из Вьетнама в рижском порту
Сигареты были спрятаны в грузе древесных гранул, об этом сообщает таможенная служба Латвии. Известно, что контрабанду нашли местная налоговая служба и...
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