Хеномелес, или японская айва, — красивый кустарник, родиной которого является гористая местность Китая и Японии. Все виды хеномелеса ценятся за удивительную красоту во время цветения, полезные ароматные плоды и неприхотливость. Во время цветения конкурентов у хеномелеса нет.

Зачастую хеномелес выращивают ради изумительного цветения. Весной создается впечатление, что куст охвачен пламенем, так много ярко-красных или оранжевых цветков на его ветвях.

Однако японская айва имеет плоды, в которых содержится множество витаминов. Плоды айвы еще называют «северныл лимоно».

А пока у нас есть возможность восхищаться прелестным цветением айвы.

Лидия СУДНИКОВИЧ.

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