Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира предупреждает, что в соответствии со ст. 15.36 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, незаконные изготовление, приобретение, хранение или сбыт орудий добычи рыбы и других водных животных, принципы которых основаны на использовании электромагнитного поля, звука и других физических эффектов, оказывающих на них воздействие, а равно незаконные сбыт или хранение рыболовных сетей или сетематериалов, влекут наложение штрафа на физическое лицо в размере от пяти до пятидесяти базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения или без конфискации.

С таким напоминанием инспекция не раз обращалась к любителям рыбной ловли и лицам желающим подзаработать на продаже сетей через средства массовой информации. Вместе с тем анализ работы инспекции позволяет сделать вывод, что многие не приняли данную информацию всерьез.

В настоящее время данное направление деятельности инспекции, по выявлению фактов изготовления, хранения и сбыта вышеуказанных запрещенных орудий рыболовства является приоритетным.

Не секрет, что использование браконьерами сетей или орудий добычи, принципы которых основаны на использовании электромагнитного поля, наносит непоправимый вред окружающей среде, уничтожая фауну водоемов страны.

Так в апреле нынешнего года во время нереста и запрета на лов рыбы сотрудниками Минской областной инспекции на популярной интернет площадке «Kufar.by» было обнаружено объявление о продаже новых сетей лесковых фабричного производства. Продавец был установлен и задержан инспекторами. Им оказался житель г. Минска, который приобрел сети в Москве и привез их в Беларусь, чтобы перепродать и таким образом заработать. У последнего изъято порядка 140 метров сетей. Сам продавец привлечен к административной ответственности.

И это не единичный случай. Так в мае в доме у жителя г. Жодино обнаружено и изъято более 500 метров сетей, а также иные запрещенные орудия рыболовства. Данный гражданин также привлечен к административной ответственности. Еще у одного задержанного за браконьерство минчанина оформлена добровольная выдача 312 метров аналогичных сетей.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира, еще раз обращается к гражданам и напоминает, что в целях профилактики и предупреждения административных правонарушений, на территории Минской области, проводится прием от граждан запрещенных орудий рыболовства, рыболовных сетей и сетематериалов.

В случае добровольной сдачи запрещенных орудий рыболовства, рыболовных сетей и сетематериалов, граждане будут освобождены от административной ответственности.

По вопросам добровольной сдачи запрещенных орудий рыболовства, рыболовных сетей и сетематериалов, лицам, проживающим на территории г. Минска, Минского, Логойского, Смолевичского и Пуховичского районов, необходимо обращаться в Минскую областную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: г. Минск, ул. Червякова 8, тел. 8-017-363-49-24, 8-017-351-14-40. Лицам, проживающим в иных районах Минской области, необходимо обращаться в ближайшую межрайонную инспекцию. Информацию о местонахождении инспекций и телефоны вы можете получить на сайте Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь.

Минская областная инспекция охраны животного и растительного мира.