Не все мамы знают, что они имеют право на помощь государства в получении бесплатного питания на детей или стесняются обращаться за ее получением. В нынешние сложные времена бесплатное питание может послужить неплохим подспорьем семье.

Государственная адресная социальная помощь в виде обеспечения продуктами питания детей первых двух лет жизни предоставляется семьям, имеющим по объективным причинам среднедушевой доход ниже критерия нуждаемости.

Как получить этот вид государственной адресной социальной помощи?

Во-первых, рассчитываем среднедушевой доход за 12 месяцев (определяется исходя из доходов, полученных членами семьи (гражданином) в течение 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения за такой помощью): сумму доходов всех членов семьи за год делим на 12 месяцев и на количество членов семьи. В доход учитывается ежемесячное пособие, а единовременное пособие при рождении ребенка и за постановку на учет до 12 недель не учитывается.

Если бюджет прожиточного минимума меньше 246,78 рублей (на 01.05.2020), то это первый шаг к получению бесплатного питания.

Среднедушевой доход не рассчитывается на семьи при рождении двойни

или более детей, так как эти семьи получают питание без учета доходов.

В состав семьи входят родители или мачеха (отчим) ребенка, несовершеннолетние братья и сестры, а бабушки и дедушки, или сестры и братья, которым уже исполнилось 18 лет, даже если они живут с вами, учитываться не будет.

Во-вторых, выяснить, почему доход семьи низкий. Будет отказано в помощи, если причина низкого дохода не уважительная и не имеет оснований. Все категории граждан, не имеющие права на адресную помощь, перечислены в Указе Президента РБ от 19 января 2012 г. № 41 «О государственной адресной социальной помощи»:

В-третьих, если по первым двум пунктам вы проходите, то теперь обращаем внимание на собственность и недвижимость. Если вы имеете более одного жилого помещения и вы не многодетная семья, если вы сдаете квартиру, или в течение года купили автомобиль (за исключением семей, в составе которых имеются дети-инвалиды, инвалиды I, II группы, многодетных семей), то помощь в виде бесплатного питания вашему ребенку не полагается. Обратите внимание, если у вас или члена вашей семьи в течение последнего года были выезды за границу (осуществлялся выездной туризм), то в оказании помощи будет также отказано. Но если ваша работа связана с командировками, ваш муж дальнобойщик или у вас был выезд на лечение, тогда вы должны представить справку с работы, о том, что вы выезжали за границу по рабочим вопросам.

В-четвертых, вы обращаетесь к своему педиатру, который дает вам развернутую справку о положенном питании ребенка, индивидуальные рекомендации. Там он укажет, на каком виде вскармливания находится ребенок, если на искусственном — тогда вам будут выдаваться смеси в большем количестве, нежели при грудном. Если вам необходимы гипоаллергенные, антирефлюксные или другие лечебные смеси, то это также должно быть указано в выписке врача. Иначе вам не разрешат их взять в магазине.

В-пятых, обращение. Подготовив необходимый пакет документов, вы обращаетесь в орган по труду, занятости и социальной защите по месту пребывания (Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения). Документы нужно подать следующие:

заявление;

паспорт;

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о браке;

копия решения суда о расторжении брака или другой документ, который подтверждает статус неполной семьи;

выписка из медицинских документов, там должны быть рекомендации врача-педиатра;

сведения о доходах семьи за год;

копии карточки по отпуску льготных лекарств;

копия лицевого счета квартиры (справки о месте жительства и составе семьи);

выписка из трудовой книжки, подтверждающая занятость;

копия решения суда об усыновлении (если такое имело место);

копия решения местного исполнительного органа об установлении опеки;

копия решения суда о признании отцовства;

договор найма жилого помещения, если гражданин сдавал помещение в течение года до даты обращения;

договор ренты, если таковой имеется.

Орган по труду и соцзащите может запросить также:

справки, которые содержат информацию из записи акта о рождении;

справки о принадлежащих членам семьи правах на объекты недвижимости.

Более конкретную консультацию Вы сможете получить у специалиста Центра социального обслуживания населения по телефону 801776-27-7-82.

В-шестых, результат. Решение о назначение/не назначении присылается по почте вам, а в магазин детского питания, где оно будет выдаваться, высылаются нормы отпуска продуктов питания на полгода вперед. Получать можно будет только продукты белорусских производителей. Это соки, пюре, сухие каши, сухие смеси, молоко и кисломолочные продукты, мясные консервы. Помощь предоставляется с первого числа месяца, который следует за месяцем обращения.

Магазин и его адрес будет указан также в письме. Ежемесячно, до определенного числа, вы должны приходить и выбирать питание из списка, в котором написано сколько грамм того или иного продукта вам положено. В зависимости от возраста это может быть 15-30 и более баночек различных пюре, столько же баночек мясных консервов, от 5 пачек молочных смесей, соки, молоко, кефир.

Обновлять документы необходимо каждые полгода, но при этом данные (доход, выезды и пр.) все равно будут рассчитываться за год.

Наталья НЕКРАШЕВИЧ, специалист по социальной работе ГУ «Смолевичский территориальный центр социального обслуживания населения».