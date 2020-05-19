Мир никогда не будет прежним, а Беларусь будет? Какова цена выхода из пандемии

Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

При наблюдении за воздействием пандемии на экономики стран мира и их выхода из карантина на ум приходит старая поговорка: вход – рубль, выход – два. Для одних этот выход бывает почетным, для других — позорным, но для всех он есть только один.

Какова цена двухмесячного карантина? Новости и экономическая статистика, поступающая из-за рубежа и стран-соседей, демонстрируют всю шаткость текущего положения. Если на рынки и возвращается оптимизм в преддверии полноценного выхода из карантина и затухании пандемии, то так же быстро и теряется, глядя на статистику и комментарии глав государств и центробанков.

Безработица захлестнула США и Евросоюз

Торговлю на мировых площадках сейчас можно назвать американскими горками и в прямом и в переносном смысле. Мы наблюдаем две вещи – попытку использовать ситуацию с максимальной выгодой и, одновременно, найти «крайних».

Флагманом этой истории выступают США, обвиняя Китай в распространении пандемии и обозначив, тем самым, новый виток торговой войны. Каждый определяет цену выхода как умеет. США пострадали значительно сильнее, чем другие страны: адские цифры по росту безработицы (+ 2,981 млн человек за истекшую неделю и общее число в 36 млн оставшихся без работы человек за время карантина) и пугающий торговый баланс -$44,4 млрд невозможно ни нивелировать ни, тем более, скрыть.

ФРС США в лице Джерома Пауэлла заявили неделей ранее, что «проблемы будут решены не сразу, и выход из кризиса в любом случае будет длительным и чрезвычайно болезненным». Как и каким образом пока остается не ясным. Подсчитывает свои потери и Европа – рекордное падение ВВП еврозоны составило 3,8%, рецессия в экономике и рост уровня безработицы – до 7,4% в марте. Однако, в отличии от США, Евросоюз не пытается высказывать какие-либо обвинения. Все эти факты говорят лишь о том, что восстановление не будет скорым, а вопрос цены – открыт.

Нефть стабилизировалась

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $30,0-32,1 за баррель. Многие оптимистично смотрят на перспективы роста. Откуда берется оптимизм? Источники его – снижение темпов пандемии, ослабление карантинных мер и, как следствие, постепенный рост потребления. Китай, некоторые страны Европы, США восстанавливают спрос на энергоресурсы.

Последние данные по рынку нефти были первой оптимистичной статистикой за последнее время – Минэнерго США зафиксировало сокращение добычи на 0,3 млн баррелей в сутки, а запасы впервые снизились на 0,745 млн баррелей. При этом, ОПЕК ожидает рекордного падения спроса. Поэтому, я считаю, что и здесь к оптимизму надо относиться крайне осторожно, как к временному явлению.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Как я уже отмечала ранее, основным риском будет выступать дата фактических расчетов по трехмесячным контрактам, которая наступает 19 мая, хранить нефть по-прежнему негде, поэтому повторение отрицательной динамики Brent вполне вероятно. Лучший оптимистичный сценарий, на мой взгляд, это баланс цены на уровне $27-35 за баррель.

Центробанк жег резервы

Согласно данным, каждый день карантина обходится России в 0,2% ВВП. Апрель стоил бюджету 1,2 млрд. российских рублей. Пострадали все сферы экономики: 40% – потери нефтегазовой отрасли, 30% – снижение поступлений от налоговых выплат, 35% – снижение поступлений от таможенных платежей и взносов, 30% – снижение доходности банковской сферы. И это лишь только то, что на поверхности – это цена «выхода».

Несмотря на достаточно удручающие цифры, рубль демонстрирует завидную стабильность. Почему это происходит? Начиная с 20 марта ЦБ РФ осуществлял регулярные интервенции по поддержке рубля при падении цены нефти марки Urals ниже $25 на сумму более 20 млрд рублей в день. Так, за время карантина ЦБ продал порядка $9,5 млрд. Таким образом, коридор цены, который мы наблюдали все это время – 72,80-74,50 рубля за доллар – результат управленческой стратегии в условиях остановившегося импорта.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Россия стоит на пороге начала отмены карантинных мер и, я считаю, что период «после» окажет давление на рубль. Первый шаг был уже сделан – ЦБ на прошлой неделе приостановил дополнительную продажу валюты, оставив лишь исполнение бюджетного правила (дневной объем порядка 11,5 млрд рублей), фактически «отпустив» рубль. На мой взгляд, очевидно расширение ценового диапазона до отметок 80,0 – 82,50 рубля за доллар и последующий возврат на «докризисный» уровень не ранее первого квартала следующего года.

Калий и ставка поддержат белорусский рубль

Выживать в кризисных условиях белорусам не привыкать. Самый, пожалуй, важный урок, который был получен и выучен наизусть – чтобы преодолеть сложившиеся экономические барьеры, необходимо подстроить деловую активность под требования изменившегося рынка.

Страна также несет убытки от воздействия пандемии – пострадал в значительной степени малый и средний бизнес. И, учитывая всю сложность этого периода, нельзя не обозначить два основных события в экономической жизни страны. Первое – 30 апреля «Белорусская калийная компания» договорилась с Китаем о контрактной цене в размере $220 за тонну удобрений с поставками в 2020 году. Второе – дебютная покупка американской нефти, танкер с которой прибудет к балтийским берегам в июне. В обоих случаях мы видим попытку создания фундамента для стабилизации и восстановления экономики.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Нацбанк Беларуси не остался в стороне и 13 мая, по итогам заседания по ДКП, снизил ставку рефинансирования с 20 мая на 75 базисных пунктов, – до рекордно низкого уровня в 8%. Цель – попытаться побороть ускорение инфляционных процессов, рост потребления сырьевых товаров и снижение деловой активности (как следствие пандемии и спада в мировой экономике). Также глава Нацбанка отметил, что основной контроль регулятора – инфляция и ценовая стабильность.

Снижение ставки рефинансирования в Беларуси, на мой взгляд, является ожидаемой мерой и соответствует общемировой тенденции смягчения ДКП. Относительная стабильность курса доллара на уровне 2,45 также говорит о плотной привязке к основным валютам.

Будет ли Беларусь прежней, и какова цена выхода из кризиса для страны? Ответ прост: для каждого она своя. Для каждого, кто осознает, что такое кризис и что такое собственный риск. Именно это заставляет находить новые варианты и возможности как для себя лично, так и для бизнеса в целом. Сейчас есть возможность пересмотреть, прежде всего, собственные подходы к жизни. Оценить величину удара для экономики специалисты смогут только прожив этот период и важно понимать, что мы все сейчас гребем в одной лодке. На мой взгляд, чем быстрее придет понимание, что старые схемы и методы больше не работают, тем быстрее мы найдем выход. Выход на новый уровень.