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Беларусам разрешили снимать наличные с карты на кассе в магазине: как это работает

19.05.2020 10:54 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Беларуское правительство разрешило снимать наличные с карты через кассу магазина, пишет «БелТА». Об этом говорится в постановлении Совета Министров и Национального банка от 15 мая 2020 года №290/11, которое сегодня появилось на Национальном правовом интернет-портале.

Судя по документу, в сельской местности, небольших городских поселениях, на территории за пределами населенных пунктов выдавать наличные с карт через кассы магазинов разрешено с 5 июня 2020 года. На остальной территории Беларуси – с 1 января 2022 года.

Выдавать деньги могут юрлица, ИП, торгующие товарами, выполняющие работы или оказывающие услуги. Сумма, которую можно обналичить за один раз, не должна превышать пять базовых величин включительно (сейчас одна «базовая» – 27 рублей). Постановление вступает в силу с 5 июня. 

Обложка: Надя Ли Коэн.

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Беларуское правительство разрешило снимать наличные с карты через кассу магазина, пишет «БелТА». Об этом говорится в постановлении Совета Министров и...
 
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