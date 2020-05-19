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Временно закрывается участок дороги по ул. Студенческая
19.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник>
Временно закрывается участок дороги по ул. Студенческая в границах пересечения ул. Интернациональная с ул. Студенческая до ул. Интернациональная в связи с производством работ по объекту: «Группа многоквартирных жилых домов по ул. 60 лет Октября в районе Козляковичи в г. Пинске» (реконструкция канализационного коллектора).
Работы продлятся до 30 мая.
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Временно закрывается участок дороги по ул. Студенческая в границах пересечения ул. Интернациональная с ул. Студенческая до ул. Интернациональная в связи с...
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