Источник материала: Пинский Вестник

Временно закрывается участок дороги по ул. Студенческая в границах пересечения ул. Интернациональная с ул. Студенческая до ул. Интернациональная в связи с производством работ по объекту: «Группа многоквартирных жилых домов по ул. 60 лет Октября в районе Козляковичи в г. Пинске» (реконструкция канализационного коллектора).

Работы продлятся до 30 мая.