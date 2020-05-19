В Беларуси разрешили снимать наличные с карты через кассу магазина

Источник материала: Ежедневник

В Беларуси можно будет снять наличные деньги с карточки в кассе магазина. В сельских магазинах и торговых точках вне населенных пунктов это можно сделать будет с 5 июня этого года. В городах данная возможность появится с 1 января 2022 года.

Нацбанк Беларуси принял постановление №290/11 от 15 мая 2020 года.

В соответствии с постановлением, выдача наличных через кассовые аппараты юрлиц и ИП, реализующих товары и оказывающих услуги, «будет осуществляться на территории сельской местности, малых городских поселений, территории вне населенных пунктов — с 5 июня 2020 года, на иной территории Беларуси — с 1 января 2022 года».

Сумма наличных, которая выдается в рамках одной операции, может составлять не более 5 базовых величин. Сегодня это 135 рублей.