На Игуменском тракте Toyota при повороте не пропустила Renault. Видео столкновения

Источник материала: Tut.by

Конфликт левого поворота, приведший к аварии утром 19 мая в Минске, попал в объектив видеорегистратора. Видео происшествия показала столичная ГАИ.

Установлено, что 24-летний водитель Toyota ехал по Игуменскому тракту со стороны улицы Янки Лучины в направлении улицы Прушинских. При повороте налево он не уступил дорогу Renault, которым управлял 42-летний мужчина.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.