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На Игуменском тракте Toyota при повороте не пропустила Renault. Видео столкновения
Источник материала: Tut.by
Конфликт левого поворота, приведший к аварии утром 19 мая в Минске, попал в объектив видеорегистратора. Видео происшествия
Установлено, что 24-летний водитель Toyota ехал по Игуменскому тракту со стороны улицы Янки Лучины в направлении улицы Прушинских. При повороте налево он не уступил дорогу Renault, которым управлял 42-летний мужчина.
В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.
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