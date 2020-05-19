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Газ в обмен на интеграцию: Путин рассказал, когда будет единый тариф на газ для Беларуси

19.05.2020 13:24 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Государствам, входящим в Евразийский экономический союз, в этом году необходимо согласовать проект Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года. В документе, в том числе, прописана формула формирования цены на газ.

«Проект практически согласован, за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа», – констатировал президент России.

По его словам, данную формулу поддерживают в Москве, Нурсултане и Бишкеке. Суть ее состоит в том, что «подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕАЭС».

«Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги. У них своя точка зрения по этому вопросу», – обратил внимание Путин.

После чего добавил, что «если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще».

Тариф не дотягивает до интеграции

Путин пояснил, что Ереван и Минск предлагают единый тариф на услуги по транспортировке и транзиту газа. При этом в России полагают, что это возможно «лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения».

«Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока еще не достигнут», – особо отметил российский президент.

Поэтому пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, которая учитывает затраты и инвестиции поставщиков. Цены на «голубое топливо» также обязаны обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал.

«Это обычная – я хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги – это обычная мировая практика», – пояснил позицию Путин.

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Теги: Минск
 
 
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