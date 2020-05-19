|
Газ в обмен на интеграцию: Путин рассказал, когда будет единый тариф на газ для Беларуси
Источник материала: Myfin
Государствам, входящим в Евразийский экономический союз, в этом году необходимо согласовать проект Стратегии развития ЕАЭС до 2025 года. В документе, в том числе, прописана формула формирования цены на газ.
«Проект практически согласован, за исключением одного пункта, касающегося тарифов на транспортировку газа», – констатировал президент России.
По его словам, данную формулу поддерживают в Москве, Нурсултане и Бишкеке. Суть ее состоит в том, что «подходы к ценообразованию на газ можно было бы определить позднее на переговорах по формированию общего рынка газа ЕАЭС».
«Эту формулу пока не принимают наши армянские и белорусские коллеги. У них своя точка зрения по этому вопросу», – обратил внимание Путин.
После чего добавил, что «если бы они смогли согласиться с ней, то других препятствий на пути одобрения Стратегии не осталось бы вообще».
Тариф не дотягивает до интеграции
Путин пояснил, что Ереван и Минск предлагают единый тариф на услуги по транспортировке и транзиту газа. При этом в России полагают, что это возможно «лишь на едином рынке с единым бюджетом, единой системой налогообложения».
«Столь глубокий уровень интеграции в ЕАЭС пока еще не достигнут», – особо отметил российский президент.
Поэтому пока цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, которая учитывает затраты и инвестиции поставщиков. Цены на «голубое топливо» также обязаны обеспечивать обоснованную норму прибыли на вложенный в добычу капитал.
«Это обычная – я хочу подчеркнуть, уважаемые коллеги – это обычная мировая практика», – пояснил позицию Путин.
Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Поделиться:
Читайте также:
Ссылка скопирована в буфер обмена
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Армения и Беларусь не принимают общую формулу для стран ЕАЭС по формированию цены на газ, заявил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции саммита...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)