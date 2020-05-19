Выключили… и опять включили: кому в Ганцевичах дали тепло

Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

В учреждениях образования Брестской области, больницах и поликлиниках разрешили включить отопление, но в режиме протапливания.

В связи с понижением температуры на улице и с учетом прогнозируемых погодных условий, а также для обеспечения соблюдения нормативов социального стандарта по отоплению помещений, разрешили включить батареи в режиме «протапливание» (при необходимости) в детских дошкольных, лечебно-профилактических, медицинских учреждениях, а также в учреждениях образования и социального обслуживания. Температура воздуха внутри помещений указанных учреждений будет измеряться ежедневно.

При повышении температур наружного воздуха отопление будет отключено.

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