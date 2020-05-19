Обращение депутатов молодежного парламента при Гродненском областном Совете депутатов к выпускникам 2020 года

Источник материала: Ивьевский край

Последний звонок и выпускные вечера – самые трогательные и незабываемые события для старшеклассников. Позади 11 лет учёбы, выполнение домашних заданий, а ещё занятия спортом, участие в творческих конкурсах, фестивалях. И вот настал тот самый момент, когда вы, выпускники­-2020 года, в ожидании первого в своей жизни выпускного бала.

Но, к сожалению, никто не мог знать, что мир столкнётся с серьёзной проблемой – пандемией, вызванной вирусом COVID-19.

В этом году в порядке исключения мы, депутаты молодёжного парламента, выпускники 2020 года и студенты Гродненских ВУЗов, призываем вас отказаться от школьного бала и массовых развлечений.

Хотя и куплены нарядные платья, заказаны лимузины, банкетные залы, видеографы и фотографы, но всё это можно легко отменить, а купленные наряды надеть по какому-нибудь другому торжественному поводу. Ведь впереди у вас их ещё много!

Считаем, что в этом году выпускной проводить не стоит, а нужно спокойно готовиться к прохождению централизованного тестирования. Для того, чтобы не потерять целый год, оказавшись в сложной ситуации, и не пропустить вступительную кампанию.

Мы – за разумное решение сохранения здоровья выпускников, родителей и педагогов.

Нам кажется, начинать взрослую жизнь с серьёзного и взвешенного шага – это правильно!

19 мая 2020 года