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Лукашенко призвал лидеров ЕАЭС договориться о тарифах на транзит газа

19.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока остается неурегулированным. Об этом заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко, призвав лидеров ЕАЭС найти консенсус, сообщает БелТА.

«Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет, при том что актуальность
проблемы постоянно возрастает. Сегодня мы должны найти нужный нам всем консенсус», – подчеркнул белорусский лидер в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.



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Об этом белорусский лидер заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
 
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