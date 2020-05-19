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Лукашенко призвал лидеров ЕАЭС договориться о тарифах на транзит газа
19.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока остается неурегулированным. Об этом заявил во вторник президент Беларуси Александр Лукашенко, призвав лидеров ЕАЭС найти консенсус, сообщает
«Неурегулированным остается вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС. С окончательным взаимоприемлемым решением мы не можем определиться уже несколько лет, при том что актуальность
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Об этом белорусский лидер заявил в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции.
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