В украинских школьных учебниках пишут, что беларусы – не славяне. И кто же?!

Источник материала: KYKY

По украинским школам рассылался учебник по географии для учеников восьмого класса, который рекомендовало Министерство образования и науки Украины. В книге много удивительного: например, беларусов вычеркнули из славянских народов, заметили «Украинские новости».

«Славяноязычные россияне имеют угоро-финское происхождение, а ближайшие к ним по языку болгары – тюркское. Языково ближайшие к украинцам беларусы и поляки тоже имеют разное генетическое происхождение. Поляки - славянское, а белорусы – балтийское», – считают авторы учебника.

Думали, это все? Нет. Школьникам предлагают запомнить, что предки современных французов и испанцев вышли из района Украины: «Географические названия западных и южных стран и народов, такие как Галатея, галилеянин, Франция (Галлия), Галисия в Испании или Португалия (Порту-Галлия), вероятно, указывает на то, что пращуры современных французов, испанцев, португальцев, евреев и турок могли прийти на эти земли с украинской Галичины».

Стоит отметить, что главный автор учебника, отпечатанного на государственные деньги, – Петр Масляк. Он – профессор кафедры географии Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Порой украинские учебники задают просто недостижимые высоты. Слышали историю о том, как в книге «Всемирная история» от 2018 года для десятых классов заметили фотожабу с Киану Ривзом? Актера прифотошопили к снимку 1932 года «Обед на небоскребе». Там он обедает вместе с рабочими, сидящими на балке во время строительства небоскреба Рокфеллер-плаза, 30. Сам автор учебника, кандидат исторических наук Игорь Щупак заявил, что это не ошибка, а тест на внимательность.

аааааааааа в украинский учебник по всемирной истории случайно засунули фотожабу с киану ривзом ахахахахахахахх pic.twitter.com/cI9cPja59A — тремба (@jigsawdeaad) February 3, 2020

А в другом украинском учебнике – по географии для шестого класса – вставили карту из видеоигры The Elder Scrolls V: Skyrim. Она опубликована в разделе «Земля на плане и карте». Как уточнил соучредитель украинских образовательных онлайн-курсов Prometheus Иван Примаченко, учебник был издан в 2014 году за государственный счет. Его также рекомендовал к использованию Министерство образования и науки Украины.