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Об определении мест в городе Пинске, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь
19.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Пинский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:
1. Определить в городе Пинске следующие места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь:
- на расстоянии менее 50 метров от зданий Пинского городского исполнительного комитета (далее – горисполком), суда Пинского района и города Пинска, Пинской межрайонной прокуратуры, отдела внутренних дел горисполкома, военного комиссариата города Пинска и Пинского района, Пинского городского отдела управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Брестской области, Пинского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, Пинского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.
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Об определении мест в городе Пинске, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь
На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Пинский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 1. Определить в городе...
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