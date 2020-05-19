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Об определении мест в городе Пинске, запрещенных для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь

19.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Пинский городской исполнительный комитет РЕШИЛ:

1. Определить в городе Пинске следующие места, запрещенные для проведения пикетирования с целью сбора подписей избирателей по выдвижению кандидатов в Президенты Республики Беларусь:

- на расстоянии менее 50 метров от зданий Пинского городского исполнительного комитета (далее – горисполком), суда Пинского района и города Пинска, Пинской межрайонной прокуратуры, отдела внутренних дел горисполкома, военного комиссариата города Пинска и Пинского района, Пинского городского отдела управления Комитета государственной безопасности Республики Беларусь по Брестской области, Пинского межрайонного отдела Следственного комитета Республики Беларусь, Пинского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

 
 
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На основании части одиннадцатой статьи 61 Избирательного кодекса Республики Беларусь Пинский городской исполнительный комитет РЕШИЛ: 1. Определить в городе...
 
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