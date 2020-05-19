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Падение метеорита в России попало на видео

19.05.2020 14:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Небесное тело, наблюдаемое в ночь на вторник жителями Красноярского края и Хакасии, вероятно сгорело в атмосфере. Об этом ТАСС сообщили ученые, занимающиеся изучением метеоритов.

Жители южных и центральных районов Красноярского края, Хакасии и Тувы видели в ночном небе яркий светящийся болид. В Канске небесное тело засняли на видео.

 

«Судя по всему, это достаточно крупное тело, которое вошло в атмосферу. Возможно, несколько десятков сантиметров. Возможно, оно сгорело в атмосфере», — сказал ТАСС ведущий научный сотрудник Института физики им. Киренского (Красноярск) Сергей Карпов.

Он отметил, что падение небесных тел — обычное явление, но чаще всего они совсем небольшие, а объекты в несколько десятков сантиметров довольно редки.

«Скорее всего, яркий болид. Судя по тому, как он летел, он плавно загасал в слоях атмосферы <…>. Думаю, что он сгорел», — сказал ТАСС руководитель Омского планетария Владимир Крупко, много лет занимающийся поисками метеоритов. Посмотрев видео из Канска, он отметил, что болид пролетел довольно далеко, возможно, за несколько сотен километров от места съемки.

Ученые говорят, что в случае падения метеорита на землю это место можно определить благодаря фиксации сейсмособытий.

«Если было небольшое землетрясение, где-то в районе, то нужно там очертить зону поиска. Я бы в тех районах с квадрокоптером посоветовал искать», — сказал ТАСС сотрудник Большого новосибирского планетария Андрей Никифоров.

 
 
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Светящийся болид видели в ночном небе жители Красноярского края, Хакасии и Тувы.
 
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