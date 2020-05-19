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«Прямую линию» в субботу проведет зампредседателя Ганцевичского райисполкома Сергей Сороков

19.05.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)  
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Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)

23 мая с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя  Ганцевичского районного исполнительного комитета Сергей Витальевич Сороков.

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23 мая с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя  Ганцевичского районного исполнительного комитета Сергей
 
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