23 мая с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Ганцевичского районного исполнительного комитета Сергей Витальевич Сороков.
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«Прямую линию» в субботу проведет зампредседателя Ганцевичского райисполкома Сергей Сороков
19.05.2020 16:24 — Разное | Савецкае Палессе (Ганцевичи)
Источник материала: Савецкае Палессе (Ганцевичи)
23 мая с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Ганцевичского районного исполнительного комитета Сергей Витальевич Сороков.
(Visited 8 times, 8 visits today)
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23 мая с 9.00 до 12.00 по телефону 2-13-41 проведет прямую телефонную линию заместитель председателя Ганцевичского районного исполнительного комитета Сергей
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