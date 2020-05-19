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Коты решили устроить драку за спиной журналистки в прямом эфире
Источник материала: Tut.by
Журналистка филиппинского телеканала вышла в прямой эфир из дома, но по какой-то причине именно в этот момент ее коты решили устроить драку прямо за ее спиной. Все это транслировалось в эфир, но журналистке чудом удалось сохранить полное спокойствие. Посмотрите, как это выглядело.
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Удивительно, но журналистке удалось сохранить спокойствие!
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