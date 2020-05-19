Коты решили устроить драку за спиной журналистки в прямом эфире

Источник материала: Tut.by

Журналистка филиппинского телеканала вышла в прямой эфир из дома, но по какой-то причине именно в этот момент ее коты решили устроить драку прямо за ее спиной. Все это транслировалось в эфир, но журналистке чудом удалось сохранить полное спокойствие. Посмотрите, как это выглядело.