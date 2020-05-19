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Полезная информация. Запасайтесь топливом летом!

19.05.2020 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

В связи с тем, что в 2020 году прекратили производство брикета торфобрикетные заводы «Ошмянский» и «Вертилишки» , в предстоящем отопительном сезоне для двух работающих на территории области завода – «Дитва» и «Первомайский» - будет сложно справляться с производством топлива в необходимых объемах для многочисленных заказчиков из числа населения и организаций области, тем более, что эти производители также занимаются и экспортными поставками. 

Поэтому убедительная просьба к населению Ивьевского района: чтобы избежать ожидания выполнения вашего заказа с наступлением холодов, приходите заблаговременно – в течение летних месяцев - за выписками для получения брикета в гортоп (г. Ивье, ул. Октябрьская, 37) летом!

М. Страчинский, директор Ивьевский филиал КУП по обеспечению топливом «Гроднооблтопливо».

 
 
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В связи с тем, что в 2020 году прекратили производство брикета торфобрикетные заводы «Ошмянский» и «Вертилишки» , в предстоящем отопительном...
 
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