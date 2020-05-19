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Путин отказал в снижении тарифа на транспорт газа в страны ЕАЭС

19.05.2020 15:15 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

На заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран обсуждали принятие стратегии развития ЕАЭС до 2025 года.

Для принятия документа главам государств, входящим в ЕАЭС, необходимо разрешить некоторые «спорные вопросы». Основной – это ценообразование на услуги по транспортировке газа на общем рынке. Беларусь и Армения выступают за единый тариф на транзит газа в ЕАЭС. 

В начале заседания Александр Лукашенко в очередной раз поднял вопрос ценообразования на услуги по транспортировке газа на общем рынке ЕАЭС, сообщается на сайте президента Беларуси.

Он предложил все же прийти по данному вопросу к консенсусу.

Однако, позиция президента России Владимира Путина касательно этого вопроса осталась неизменной.

«Что касается предлагаемого нашими армянскими и белорусскими друзьями единого тарифа на услуги по транспортировке и транзиту газа, то мы считаем, что единый тариф может быть реализован лишь на едином рынке с единым бюджетом и единой системой налогообложения. Столь глубокий уровень интеграции в ЕврАзЭС пока еще не достигнут»,  - считает Владимир Путин, которого цитирует ТАСС.

Российский президент заявил, что пока что цены на газ должны формироваться на основе рыночной конъюнктуры, учитывать затраты и инвестиции поставщиков, а также обеспечивать обоснованную прибыль. По его словам, это обычная мировая практика.

По мнению Путина, если позиции армянских и белорусских коллег останутся без изменения, газовые тарифы в ЕАЭС можно обсудить позднее на экспертном уровне.

В таком случае, считает российский лидер, логично и правильно было бы вообще исключить пункт по газу из проекта Стратегии [развития ЕАЭС до 2025 года].

 
 
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На заседании Высшего Евразийского экономического совета лидеры стран обсуждали принятие стратегии развития ЕАЭС до 2025 года.
 
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