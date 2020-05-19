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Иван Ургант придумал шутку про беларуский футбол: будете и плакать, и смеяться
Источник материала: KYKY>
Выпуск шоу «Вечерний Ургант» от 18 мая открыла шутка ведущего про беларуский футбол. Сперва Ургант пробежался по новостям о футбольных матчах, которые постепенно оживают по мере того, как мир выходит из локдауна. А потом сказал: «Друзья, я уверен, что никто не будет смотреть ни Бундеслигу, ни корейский чемпионат, потому что сейчас весь мир подсел на беларуский футбол. С него невозможно слезть!»
– Мить, ты за кого болеешь? – поинтересовался Ургант у соведущего программы Дмитрия Хрусталева.
Напомним, пандемия никак не изменила беларуский чемпионат: в нем по-прежнему ничего не запрещается, он не прекращался, как чемпионаты в других странах, а, наоборот, транслировался на весь мир. Еще в марте 2020 года «Матч ТВ»
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