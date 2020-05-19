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Иван Ургант придумал шутку про беларуский футбол: будете и плакать, и смеяться

19.05.2020 16:24 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Выпуск шоу «Вечерний Ургант» от 18 мая открыла шутка ведущего про беларуский футбол. Сперва Ургант пробежался по новостям о футбольных матчах, которые постепенно оживают по мере того, как мир выходит из локдауна. А потом сказал: «Друзья, я уверен, что никто не будет смотреть ни Бундеслигу, ни корейский чемпионат, потому что сейчас весь мир подсел на беларуский футбол. С него невозможно слезть!»

– Мить, ты за кого болеешь? – поинтересовался Ургант у соведущего программы Дмитрия Хрусталева.
– Торпедо «БелАЗ!», – ответил тот.
– Ненавижу тебя! Я болею за «Ислочь»! – заявил Ургант.
– Еу, хороший середнячок, – пояснил Хрусталев.
– Самое главное, что мне не важны голы. Меня волнует, вот когда забивают гол, дальше происходит удивительная вещь. Они обнимаются! Обнимаются футболисты, представляешь? Это потрясающе, – сказал Ургант, перечисляя удивительные вещи из беларуского футбола.

Напомним, пандемия никак не изменила беларуский чемпионат: в нем по-прежнему ничего не запрещается, он не прекращался, как чемпионаты в других странах, а, наоборот, транслировался на весь мир. Еще в марте 2020 года «Матч ТВ» выкупил права на показ чемпионата нашей страны.

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Выпуск шоу «Вечерний Ургант» от 18 мая открыла шутка ведущего про беларуский футбол. Сперва Ургант пробежался по новостям о футбольных матчах, которые постепенно...
 
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