Иван Ургант придумал шутку про беларуский футбол: будете и плакать, и смеяться

Источник материала: KYKY

Выпуск шоу «Вечерний Ургант» от 18 мая открыла шутка ведущего про беларуский футбол. Сперва Ургант пробежался по новостям о футбольных матчах, которые постепенно оживают по мере того, как мир выходит из локдауна. А потом сказал: «Друзья, я уверен, что никто не будет смотреть ни Бундеслигу, ни корейский чемпионат, потому что сейчас весь мир подсел на беларуский футбол. С него невозможно слезть!»

– Мить, ты за кого болеешь? – поинтересовался Ургант у соведущего программы Дмитрия Хрусталева.

– Торпедо «БелАЗ!», – ответил тот.

– Ненавижу тебя! Я болею за «Ислочь»! – заявил Ургант.

– Еу, хороший середнячок, – пояснил Хрусталев.

– Самое главное, что мне не важны голы. Меня волнует, вот когда забивают гол, дальше происходит удивительная вещь. Они обнимаются! Обнимаются футболисты, представляешь? Это потрясающе, – сказал Ургант, перечисляя удивительные вещи из беларуского футбола.

Напомним, пандемия никак не изменила беларуский чемпионат: в нем по-прежнему ничего не запрещается, он не прекращался, как чемпионаты в других странах, а, наоборот, транслировался на весь мир. Еще в марте 2020 года «Матч ТВ» выкупил права на показ чемпионата нашей страны.