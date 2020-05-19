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Японец придумал гениальный способ, как отучить кота лезть к клавиатуре. Вот что он сделал

19.05.2020 15:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Если ваш кот мешает вам работать за компьютером и постоянно лезет к клавиатуре или крутится напротив монитора, то вы не одни с такой проблемой. Точно такие же сложности испытывал парень из этого видео: он никак не мог справиться со своим котом, но в итоге придумал отличный способ противодействия. Возможно, он поможет и вам: взгляните, что нужно сделать.

 
 
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