Японец придумал гениальный способ, как отучить кота лезть к клавиатуре. Вот что он сделал

Источник материала: Tut.by

Если ваш кот мешает вам работать за компьютером и постоянно лезет к клавиатуре или крутится напротив монитора, то вы не одни с такой проблемой. Точно такие же сложности испытывал парень из этого видео: он никак не мог справиться со своим котом, но в итоге придумал отличный способ противодействия. Возможно, он поможет и вам: взгляните, что нужно сделать.