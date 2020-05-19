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В Гомельском районе столкнулись автомобили БМВ и Mazda

19.05.2020 19:20 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Авария в Гомельском районе - там столкнулись автомобили БМВ и Mazda, одного из водителей пришлось спасать бойцам МЧС. Этот момент хорошо виден на видео. Известно, что авария произошла накануне ночью. Спасателям поступило сообщение о ДТП возле деревни Севруки. Выяснилось, что после столкновения один из водителей оказался зажатым в машине. Бойцам МЧС пришлось его деблокировать с помощью специнструмента. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются. 
 
 
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Авария в Гомельском районе - там столкнулись автомобили БМВ и Mazda, одного из водителей пришлось спасать бойцам МЧС. Этот момент хорошо виден на видео. Известно, что...
 
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