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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Гомельском районе столкнулись автомобили БМВ и Mazda Авария в Гомельском районе - там столкнулись автомобили БМВ и Mazda, одного из водителей пришлось спасать бойцам МЧС. Этот момент хорошо виден на видео. Известно, что...

Авария в Гомельском районе - там столкнулись автомобили БМВ и Mazda, одного из водителей пришлось спасать бойцам МЧС. Этот момент хорошо виден на видео. Известно, что авария произошла накануне ночью. Спасателям поступило сообщение о ДТП возле деревни Севруки. Выяснилось, что после столкновения один из водителей оказался зажатым в машине. Бойцам МЧС пришлось его деблокировать с помощью специнструмента. С травмами различной степени тяжести мужчину госпитализировали. Обстоятельства аварии устанавливаются.