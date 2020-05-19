Победителем первых республиканских соревнований по ката в формате онлайн стал пинский городской клуб каратэ-до «Эдельвейс»

Источник материала: Пинский Вестник

Сложная эпидемиологическая ситуация во всем мире наложила свой отпечаток на многие сферы жизнедеятельности человека. Спорт не стал исключением. Отменены практически все республиканские и международные старты. Обстоятельства диктуют новые формы работы.





Гродненская региональная федерация каратэ провела республиканские соревнования по каратэ WKF (олимпийский вид спорта) в разделе ката – технические комплексы. На приглашение принять в них участие в режиме онлайн откликнулось руководство нашего «Эдельвейса». Сейчас тренируются не все ребята, занимающиеся в клубе, поэтому выступить оптимальным составом не получилось. Тем не менее, пинские каратисты достойно представили наш город, завоевав четыре золотых, пять серебряных и две бронзовые награды. Это позволило клубу каратэ-до «Эдельвейс» занять первое место в общекомандном зачете. А ведь соперниками были представители школ каратэ Гродно , Минска, Гомеля , Мозыря, Гродненской области.

Среди пинчан в своих возрастных категориях отличились Маша Бакун, Егор Веренич, Алеся Колб, Маргарита Подопригора. Серебро у Маргариты Кирикович, Вячеслава Гавриченко, Марии Подопригоры, Ксении Бахур, Маргариты Сырицыной, бронза – у Милены Роли и Полины Мухи.



Каратэ стал олимпийским видом спорта, и Беларусь создает свою олимпийскую команду. В ее составе «эдельвейсовцы» Александр Курган, Дэвид Нгуен, Глеб Сачковский, Илья Колобов. Минувшие месяцы они провели в режиме тренировок в центре олимпийской подготовки «Стайки». И, как говорится, к поединкам готовы!



Константин МИХАЙЛОВ