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По 1 июня 2020 года проводится ﻿республиканская акция МЧС ﻿«Не оставляйте детей одних!».

19.05.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> По 1 июня 2020 года проводится республиканская акция МЧС «Не оставляйте детей одних!».

Ее цель — напомнить родителям о том, что именно они, прежде всего, отвечают за безопасность своих детей, и научить детей и взрослых, как действовать в случае ЧС.

В интернете размещен развлекательный и профилактический контент, рассказывающий детям и родителям о различных опасностях; в СМИ будут опубликованы тематические страницы, специальные рубрики, а также пройдут передачи по телевидению, викторины в эфире радиостанций; жители сельских населенных пунктов будут проинформированы с помощью специальных громкоговорящих устройств; на
конвертах «Белпочты», товарах народного потребления будет напечатана наглядно-изобразительная продукция.

Кроме того, запланировано проведение интернетконкурса «Мы б в спасатели пошли».

По информации Пинского ГРОЧС
 
 
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По 1 июня 2020 года проводится республиканская акция МЧС «Не оставляйте детей одних!». Ее цель — напомнить родителям о том, что именно они, прежде всего, отвечают...
 
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