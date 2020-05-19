|
По 1 июня 2020 года проводится республиканская акция МЧС «Не оставляйте детей одних!».
19.05.2020 — Разное | Пинский Вестник
Источник материала: Пинский Вестник> По 1 июня 2020 года проводится республиканская акция МЧС «Не оставляйте детей одних!».
Ее цель — напомнить родителям о том, что именно они, прежде всего, отвечают за безопасность своих детей, и научить детей и взрослых, как действовать в случае ЧС.
В интернете размещен развлекательный и профилактический контент, рассказывающий детям и родителям о различных опасностях; в СМИ будут опубликованы тематические страницы, специальные рубрики, а также пройдут передачи по телевидению, викторины в эфире радиостанций; жители сельских населенных пунктов будут проинформированы с помощью специальных громкоговорящих устройств; на
конвертах «Белпочты», товарах народного потребления будет напечатана наглядно-изобразительная продукция.
Кроме того, запланировано проведение интернетконкурса «Мы б в спасатели пошли».
По информации Пинского ГРОЧС
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По 1 июня 2020 года проводится республиканская акция МЧС «Не оставляйте детей одних!». Ее цель — напомнить родителям о том, что именно они, прежде всего, отвечают...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)