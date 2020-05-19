Источник материала: Пинский Вестник

По 1 июня 2020 года проводится

республиканская акция МЧС

«Не оставляйте детей одних!».



Ее цель — напомнить родителям о том, что именно

они, прежде всего, отвечают за безопасность своих

детей, и научить детей и взрослых, как действовать в

случае ЧС.



В интернете размещен развлекательный и профи

лактический контент, рассказывающий детям и роди

телям о различных опасностях; в СМИ будут опубли

кованы тематические страницы, специальные рубри

ки, а также пройдут передачи по телевидению, вик

торины в эфире радиостанций; жители сельских на

селенных пунктов будут проинформированы с помо

щью специальных громкоговорящих устройств; на

конвертах «Белпочты», товарах народного потребле

ния будет напечатана наглядно-изобразительная про

дукция.



Кроме того, запланировано проведение интернет

конкурса «Мы б в спасатели пошли».



По информации Пинского ГРОЧС