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В Беларуси приняты меры по соцподдержке отдельных категорий граждан
19.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий граждан, передает телеканал «МИР 24».
Речь идет о новых условиях начисления пенсий для женщин, которые воспитывают четверых детей. Также предусмотрены выплаты для инвалидов и многодетных семей.
Еще одно новшество – бесплатное первое ЭКО для супружеских пар, где женщина младше 40 лет.
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Речь идет о новых условиях начисления пенсий для женщин, которые воспитывают четверых детей.
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