В Беларуси приняты меры по соцподдержке отдельных категорий граждан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий граждан, передает телеканал «МИР 24».

Речь идет о новых условиях начисления пенсий для женщин, которые воспитывают четверых детей. Также предусмотрены выплаты для инвалидов и многодетных семей.

Еще одно новшество – бесплатное первое ЭКО для супружеских пар, где женщина младше 40 лет.