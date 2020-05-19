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В Беларуси приняты меры по соцподдержке отдельных категорий граждан

19.05.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий граждан, передает телеканал «МИР 24».

Речь идет о новых условиях начисления пенсий для женщин, которые воспитывают четверых детей. Также предусмотрены выплаты для инвалидов и многодетных семей.

Еще одно новшество – бесплатное первое ЭКО для супружеских пар, где женщина младше 40 лет.



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Речь идет о новых условиях начисления пенсий для женщин, которые воспитывают четверых детей.
 
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