Сотрудникам учреждений соцобслуживания будет положена надбавка за работу в условиях эпидситуации

Источник материала: Пинский Вестник

Работникам учреждений соцобслуживания будет положена надбавка за работу в условиях эпидемиологической ситуации. Это предусмотрено указом "О материальном стимулировании работников организаций, оказывающих социальные услуги", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Указом предусмотрено установление надбавки работникам государственных учреждений социального обслуживания, работающим с пациентами с инфекционными заболеваниями и лицами, отнесенными к контактам первого уровня, которые по медицинским показаниям не помещены в учреждения здравоохранения, при работе вахтовым методом.

Данная надбавка устанавливается дифференцировано в зависимости от категории работников и степени их контакта с инфицированными.

При выявлении в организациях случаев инфекций и контактов с инфицированными, а также лицами, отнесенными к контактам первого уровня, надбавка врачам-специалистам составит Br1,5 тыс., медработникам со средним специальным медицинским образованием - Br1,3 тыс., иным работникам - Br900.

При отсутствии выявленных в организациях случаев инфекций и (или) лиц, отнесенных к контактам первого уровня, соответствующие надбавки составят: врачам-специалистам - Br500, медработникам со средним специальным медицинским образованием - Br400, иным работникам - Br250.

Указом также предусмотрено, что работникам социального обслуживания при работе вахтовым методом предоставляются помещения для проживания в организациях, выплачивается компенсация в соответствии с законодательством.

Документ вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, и действует до признания его утратившим силу.





БелТА