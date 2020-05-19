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С начала года зафиксировано более 3 тысяч удачных атак IT-жуликов на кошельки доверчивых белорусов

19.05.2020 19:06 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Неустановленное лицо в неустановленном месте - примерно так начинается информация в сводках правоохранителей о хищении денег с банковских карт. Зачастую преступники, которые разводят своих жертв в мессенджерах или по телефону, находятся за рубежом. В одном случае фишинг, в другом - вишинг, но суть примерно одна и та же:  мошенники пытаются узнать у жертв реквизиты банковских карт, чтобы получить доступ к счетам. Итог в таком случае печален для жертв - их деньги утекают в неизвестном направлении. И в некоторых случаях речь идет о десятках тысяч долларов. 

Только за последний месяц волна преступлений в сфере высоких технологий принесла в статистику сотни новых случаев, а с начала года зафиксировано более 3 тысяч удачных атак IT-жуликов на кошельки доверчивых белорусов. Рекомендации от правоохранителей появились сегодня на официальном сайте. Их изучил  и Александр Смирнов.

Онлайн или удаленка, которые стремительно стали трендом нового времени,  для многих стали проклятием. Ведь именно на это и делают ставку современные жулики. По данным МВД, более 3 тысяч IT-преступлений зарегистрировано только в текущем году. При этом около трети из них занимает хищение с банковских карт. Секрет успеха злоумышленников прост - цифровая безграмотность и беспечность самих людей, констатируют в милиции. Мошенники под видом официальных представителей фискальных учреждений выманивают у людей реквизиты карточек и получают доступ к счетам. Затем выводят средства через удаленный доступ по интернету. Один из самых ярких примеров в Молодечно, когда жулику удалось снять с карты женщины около 35 тысяч долларов. Она сообщила ему реквизиты сама для перевода денег от продажи телевизора, а в итоге лишилась своих сбережений.

Ольга Чемоданова, официальный представитель Министерства внутренних дел Беларуси: "В это связи МВД в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать элементарные меры предосторожности: никогда и ни под каким предлогом не сообщайте кому-либо реквизиты своей банковской карты и уж тем более не отправляйте ее фото по интернету. Скрывайте трехзначный номер на оборотной стороне карты, предварительно его сохранив. Не стоит распространять на сомнительных сайтах свои персональные данные: паспортные данные, личный номер, мобильный телефон, адрес проживания, логин и пароль доступа к системе интернет-банкинга".

В милиции отмечают, что преступники умело пользуются методом социальной инженерии и используют фишинговые, то есть мошеннические ресурсы. К примеру, жертвам отправляют ссылки на поддельные системы интернет-банкинга, имитирующие легальные сайты или популярные онлайн-сервисы. Правоохранители заявляют, что подобного рода преступления зачастую совершаются из-за рубежа, раскрываются крайне сложно и в течение длительного времени. Усложняется дело тем, что преступники чаще всего не знакомы друг с другом, а обмен информацией проходит в закрытых чатах. МВД сегодня опубликовало рекомендации, как не попасть на удочку аферистов. Детально с ними можно ознакомиться на официальном сайте.

 
 
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Неустановленное лицо в неустановленном месте - примерно так начинается информация в сводках правоохранителей о хищении денег с банковских карт. Зачастую...
 
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