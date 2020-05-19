Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С начала года зафиксировано более 3 тысяч удачных атак IT-жуликов на кошельки доверчивых белорусов Неустановленное лицо в неустановленном месте - примерно так начинается информация в сводках правоохранителей о хищении денег с банковских карт. Зачастую...

Неустановленное лицо в неустановленном месте - примерно так начинается информация в сводках правоохранителей о хищении денег с банковских карт. Зачастую преступники, которые разводят своих жертв в мессенджерах или по телефону, находятся за рубежом. В одном случае фишинг, в другом - вишинг, но суть примерно одна и та же: мошенники пытаются узнать у жертв реквизиты банковских карт, чтобы получить доступ к счетам. Итог в таком случае печален для жертв - их деньги утекают в неизвестном направлении. И в некоторых случаях речь идет о десятках тысяч долларов.Только за последний месяц волна преступлений в сфере высоких технологий принесла в статистику сотни новых случаев, а с начала года зафиксировано более 3 тысяч удачных атак IT-жуликов на кошельки доверчивых белорусов. Рекомендации от правоохранителей появились сегодня на официальном сайте. Их изучил иОнлайн или удаленка, которые стремительно стали трендом нового времени, для многих стали проклятием. Ведь именно на это и делают ставку современные жулики. По данным МВД, более 3 тысяч IT-преступлений зарегистрировано только в текущем году. При этом около трети из них занимает хищение с банковских карт. Секрет успеха злоумышленников прост - цифровая безграмотность и беспечность самих людей, констатируют в милиции. Мошенники под видом официальных представителей фискальных учреждений выманивают у людей реквизиты карточек и получают доступ к счетам. Затем выводят средства через удаленный доступ по интернету. Один из самых ярких примеров в Молодечно, когда жулику удалось снять с карты женщины около 35 тысяч долларов. Она сообщила ему реквизиты сама для перевода денег от продажи телевизора, а в итоге лишилась своих сбережений.В милиции отмечают, что преступники умело пользуются методом социальной инженерии и используют фишинговые, то есть мошеннические ресурсы. К примеру, жертвам отправляют ссылки на поддельные системы интернет-банкинга, имитирующие легальные сайты или популярные онлайн-сервисы. Правоохранители заявляют, что подобного рода преступления зачастую совершаются из-за рубежа, раскрываются крайне сложно и в течение длительного времени. Усложняется дело тем, что преступники чаще всего не знакомы друг с другом, а обмен информацией проходит в закрытых чатах. МВД сегодня опубликовало рекомендации, как не попасть на удочку аферистов. Детально с ними можно ознакомиться на официальном сайте.