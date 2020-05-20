Лукашенко: При восстановлении производства нужно думать о здоровье граждан

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета отметил, что при восстановлении производства необходимо в первую очередь думать о здоровье граждан, передает телеканал «МИР 24».

«Все чаще мы слышим негативные прогнозы экспертов. Одной из наиболее особых проблем они называют вопрос обеспечения населения продовольствием. Поэтому сегодня нам крайне важно найти пути сохранения сельскохозяйственных и промышленных областей наших государств, одновременно приняв все меры по защите людей», – сказал Лукашенко.